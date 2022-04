Kralji vse bolj trepetajo za nastop v končnici

Hokejisti kluba Calgary Flames, ki v zahodni konferenci NHL držijo drugo mesto za izjemnim moštvom Colorado Avalanche, so zapravili priložnost, da bi že zapečatili nastop v končnici. Na domačem ledu so visoko klonili proti Vegas Golden Knights (1:6). Zlati vitezi zdaj na zahodu v boju za zaključni del prvenstva s tekmo manj le še za točko zaostajajo za osmouvrščenim klubom Los Angeles Kings, ki jim kot kapetan poveljuje slovenski kapetan Anže Kopitar.

Kanadčan Jonathan Marchessault in Šved William Karlsson sta k zmagi zasedbe iz Las Vegasa prispevala po gol in dve podaji, med strelce pa so se vpisali še Američan Jack Eichel, Rus Jevgenij Dadonov ter Kanadčana Michal Amadio in Nicolas Roy. Častni zadetek za Plamene je dosegel Kanadčan Dillon Dube.

Nashville Predators in Dallas Stars, ki se v zahodni konferenci prav tako borijo za končnico, so tokrat doživeli poraza na domačem ledu. Zvezde so po podaljšku z 2:3 izgubile z Minnesoto Wild, Plenilci pa so z 0:4 klonili proti Edmonton Oilers, pri katerih se je s trojčkom golov izkazal Nemec Leon Draisaitl. V tej sezoni je zbral že 54 zadetkov, več jih ima na svojem računu le Američan Auston Matthews (58), član kluba Toronto Maple Leafs, ki se ob visoki zmagi nad Washington Capitals (7:3) ni vpisal med strelce.

V končnico sta se že uvrstili še dve ekipi v vzhodni konferenci, Pittsburgh Penguins in Tampa Bay Lightning. Pingvini so s 6:3 premagali New York Islanders, Strele pa so bile po podaljšku s 4:3 boljše od Anaheim Ducks.

Drugi izidi: Boston Bruins : Ottawa Senators 2:3, Buffalo Sabres : St. Louis Blues 2:6, Carolina Hurricanes : Detroit Red Wings 0:3, Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 5:4 – po kazenskih strelih, Colorado Avalanche : New Jersey Devils 3:1, Vancouver Canucks - Arizona Coyotes 7:1.