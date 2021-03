Kralji z nepričakovanim junakom Grosenickom visoko premagali Anaheim

Rezultati lige NHL

Hokejisti Los Angelesa so ponoči na gostovanju premagali divizijskega tekmeca Anaheim s 5:1 in se mu maščevali za ponedeljkov poraz Kralji so imeli v svojih vrstah nepričakovanega junaka. To je bil vratar, ki je nenadejano dobil priložnost ob odsotnosti Calvina Petersena (Covid protokol) in(poškodba), nastopil pa je šele na svoji tretji tekmi v ligi NHL in prvi po 18. novembru 2014.31-letni Grosenick je hitro »stresel prah s sebe« in se mu prav nič ni pokazalo pomanjkanje minutaže, saj je ustavil 33 izmed 34 strelov na svoj gol.Svoje je pri zmagi prispeval tudi, ki je na 25. tekmi sezone dosegel svoj sedmi gol, s skupno 31 točkami (7+24) pa je sedmi najučinkovitejši igralec v ligi.Los Angeles je svoja prva gola dosegel ob številčni premoči. V četrti minut je zadel, v 26. pa Kopitar, ki je na desni strani tretjine sprejel podajoin plošček poslal v mrežo za 2:0.Anaheim je le 19 sekund kasneje znižal izid prek, kar pa je le razjezilo gostitelje. Ti so odgovorili s tremi goli, Kempe je v 38. minuti s svojim drugim golom povišal na 3:1,je v 42. minuti zadel za 4:1, končni izid pa je postavilv 54. minuti.Kralji se z zmago niso samo oddaljili od Anaheima, temveč so zavoljo poraza Arizone hkrati napredovali na peto mesto zahodne divizije.Anaheim Ducks : Los Angeles Kings 1:5 (Kopitar gol in 4 streli v 17:45)Minnesota Wild : Vegas Golden Knights 4:3Edmonton Oilers : Ottawa Senators 7:1Colorado Avalanche : Arizona Coyotes 2:1 *po podaljškuVancouver Canucks : Montreal Canadiens 1:5