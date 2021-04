Kralji z odličnim Petersenom slavili v Las Vegasu

Buffalo zmagal prvič po 18 zaporednih porazih

Rezultati lige NHL

Hokejisti Los Angelesa so ponoči gostovali pri vodilni ekipi zahodne divizije Vegasu in ga premagali s 4:2. Slovenski asje pri zmagi prispeval asistenco.Kralji so s tem prekinili niz treh zaporednih porazov in se svojim tekmecem oddolžili za ponedeljkov poraz na istem prizorišču, Vegas pa je zaradi današnjega poraza in zmage Colorada izgubil prvo mesto v diviziji.Los Angeles na tokratnem gostovanju ni blestel, saj je imel manj strelov od tekmeca (30:42) in zapravil vseh pet power-playev, vendar pa je imel v svojem golu odličnega, ki je ustavil 39 izmed 41 strelov na svoj gol.Gostje so odlično krenili v tekmo in po prvi tretjini vodili z 2:0, zadela stav 2. minuti inv 18. minuti.Domačini so se v drugi tretjini za kratek čas vrnili v igro, ko je na 1:2 znižalv 30. minuti, vendar pa so Kralji odgovorili z golomav 33. minuti inv 37. minuti, ko je bil eden izmed asistentov tudi Kopitar.Najboljša ekipa zahodne divizije je v zadnji tretjini le ublažila poraz, končni rezultat je postavilv 44. minuti.Los Angeles kljub zmagi ostaja na šestem mestu divizije, ima pa le dve točki manj od petouvrščene Arizone in tri od četrtouvrščenega St. Louisa.Hokejistom Buffala je na domači tekmi s Philadelphio uspelo zmagati s 6:1.Gostitelji so s tem dosegli pomembno zmago, saj so prekinili niz kar 18 zaporednih porazov. Pred tem obračunom so se zadnje zmage veselili 23. februarja proti New Jerseyju, kar je bil najdaljši niz brez zmage v ligi NHL, odkar so v sezoni 2005/06 uvedli kazenske strele.Za Buffalo je dvakrat zadel, po enkrat painVegas Golden Knights : Los Angeles Kings 2:4 (Kopitar asistenca in dva strela v 24:34)Buffalo Sabres : Philadelphia Flyers 6:1Winnipeg Jets : Toronto Maple Leafs 1:3Colorado Avalanche : Arizona Coyotes 9:3San Jose Sharks : Minnesota Wild 4:2Vancouver Canucks : Calgary Flames