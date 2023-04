Kralji z zmago začeli končnico, Kopitar prvi mož tekme

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je s svojimi Los Angeles Kings z zmago začel končnico prvenstva NHL na zahodu. Kralji so v gosteh po podaljšku premagali Edmonton s 4:3. Odločilni zadetek za zmago v dodatnem delu je v Rodgers Placeu po podajah Kopitarja in Viktorja Arvidssona dosegel Alex Iafallo. Kopitar pa je kraljem priigral podaljšek.

Tekma v Kanadi se je po rednem delu končala s 3:3, za kar je bil najbolj zaslužen prav izkušeni Slovenec.

Kopitar je namreč v zadnji minuti rednega dela po podajah Arvidssona in Phillipa Danaulta z bekendom premagal domačega vratarja Stuarta Skinnerja in kraljem zagotovil podaljšek.

Domači hokejisti so sicer bolje začeli tekmo, saj so po zadetkih Leona Draisaitla in Evana Boucharda z igralcem več povedli z 2:0. Za kralje je dvakrat zadel Adrian Kempe, Kopitar pa je bil najboljši igralec kraljev, saj je poleg gola, s katerim je izsilil podaljšek, zbral še tri podaje.

Na vzhodu ni bilo tako razburljivo in tesno kot na zahodu. Boston Bruins so v domačem TD Gardnu s 3:1 premagali Florido Panthers in v boju na štiri zmage povedli z 1:0. Brad Marchand je s svojim 50. golom v končnicah premagal gostujočega vratarja Alexa Lyona, po enkrat sta zadela še David Pastrnak in Jake DeBrusk.

Vratar Linus Ullmark, kandidat za nagrado vezina, je zaustavil 31 strelov, Tyler Bertuzzi pa je za Boston dodal dve podaji.

Hokejisti Caroline Hurricanes pa so z 2:1 odpravili New York Islanders in prav tako v zmagah povedli z 1:0. Finski zvezdnik Sebastian Aho in Stefan Noesen sta dosegla gola z igralcem več na ledu, odlični finski vratar Antti Raanta pa je zbral 25 obramb.