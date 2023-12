Kralji zapravili lepo vodstvo in doživeli šele prvi poraz na tujem v sezoni

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so bili z Anžetom Kopitarjem na čelu že na poti k četrti zaporedni zmagi v NHL, toda na koncu so doživeli tesen poraz. Na gostovanju pri New York Islanders so po podaljšku izgubili s 2:3 (0:0, 2:0, 0:2; 0:1). Zmagoviti gol je v 13. sekundi dodatnega dela zabil Kanadčan Jean-Gabriel Pageau.

Kralji so sicer po zadetkih Šveda Adriana Kempeja (26.) in Vladislava Gavrikova (30.) po polovici tekme vodili že z 2:0 in vse je kazalo, da bodo tudi ledeno ploskev v New Yorku zapustili dvignjenih rok. Še dvanajst minut pred iztekom rednega dela igre so imeli prednost dveh golov, toda nato je v vsem sijaju zablestel Američan Anders Lee, ki je v 49. minuti najprej znižal rezultat, sedem minut pozneje pa izenačil na 2:2.

Sledil je podaljšek, v katerem je – kot že omenjeno – po vsega trinajstih sekundah v polno zadel Pageau in tekmecem iz Los Angelesa zadal sploh prvi poraz na tujem v tej sezoni najmočnejše hokejske lige na svetu. Po rekordnih enajstih zaporednih zmagah! Kopitar, ki je v dvajsetih minutah proti domačemu vratarju Ilji Sorokinu (34 obramb) sprožil dva strela, prvič v sezoni ni dosegel točke v gosteh.