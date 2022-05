Kempe popeljal Kralje na prag drugega kroga, prvaki na pragu slovesa

Los Angeles Kings so bili na peti tekmi proti Edmonton Oilers v kanadski Alberti na pragu velike zmage, a je po vodstvu s 4:2 Leon Draisaitl v 53. in 56. minuti poskrbel za izenačenje in podaljšek, v katerem pa so kalifornijski hokejisti že po dobri minuti prišli do povsem zaslužene zmage, ko je Adrian Kempe mojstrsko obšel vratarja in pospravil plošček mimo njegove desne noge za končnih 5:4.

Anže Kopitar, kapetan Kraljev, je podal za drugi gol svojega moštva na tekmi, ki ga je v 30. minuti prispeval ravno Kempe. Za vodstvo kalifornijskega moštva je že v četrti minuti sicer poskrbel Troy Stecher, v 23. je izenačil Zack Kassian. Nato sta sledila gola Kempeja in Andreasa Athanasiouja, ko pa je v zadnji tretjini po slabih treh minutah igre znižal Connor McDavid, je za 4:2 ob igri z igralcem več na ledu zadel Phillip Danault.

Serija se seli nazaj v Los Angeles, kjer so Kralji v paru z Edmontonom najprej visoko izgubili (2:8) in nato zmagali (4:0) pred sinočnjim povratkom serije v Alberto. Kopitar in soigralci so na gostovanju dobili že otvoritveno tekmo s 4:3, sledil je poraz z 0:6 pred dvema obračunoma v domači dvorani Crypto.com Arena, ki bo zdaj gostila morda že odločilni šesti dvoboj v petek ob 4. uri zjutraj po slovenskem času.

Toronto potisnil Tampo na rob izpada

Na preostalih obračunih je spet najbolj odmevalo dogajanje v paru med Toronto Maple Leafs in Tampa Bay Lightning, dvakratni zaporedni osvajalci Stanleyjevega pokala so s tretjim porazom v paru, peto tekmo je gostil Toronto, na pragu slovesa (3:4). Steven Stamkos v 6. in Victor Hedman v 7. minuti sta poskrbela za hitro vodstvo Strel, ki pa so nato po popolnem preobratu domačega moštva, za katerega so poskrbeli John Tavares, Morgan Reilly in William Nylander (45. minuta) sicer še uspeli izenačiti, ko je v 49. minuti mrežo Kanadčanov zatresel Ryan McDonagh. A rešitve ni bilo več, ko je Auston Matthews dobrih šest minut pred koncem s četrtim golom odločil dvoboj pred selitvijo serije nazaj v šampionsko Tampo, kjer se bodo branilci naslova reševali pred hitrim slovesom od končnice 2022.

Najvišja zmaga večera je pripadla moštvu Carolina Hurricanes, ki so pred svojimi navijači s 5:1 ugnali Boston Bruins in v paru povedli s 3:2 v zmagah. Po zadetkih Jaccoba Slavina in Anthonyja DeAngela v prvi tretjini je Seth Jarvis z »dvojčkom« v 16. minuti druge in četrti minuti zadnje tretjine poskrbel že za neulovljivih 4:0, Connor Clifton je nato dosegel častni gol za Boston, v prazno mrežo pa je nato za končnih 5:1 že v 57. minuti meril Vincent Trocheck.

Le še zmago potrebujejo St. Louis Blues, ki pa si jo bodo lahko po visokem slavju v St. Paulu nad Minnesota Wild (5:2) poskušali priboriti na svojem ledu. Ryan O'Reilly je že po manj kot petih minutah ob številčni prednosti poskrbel za vodstvo gostov, sledil je preobrat Divjine po golih Kirila Kaprizova v 14. oz. 18. minuti, obakrat ob igri z igralcem več na ledu. A od takrat naprej so bila vrata St. Louisa hermetično zaprta, 30 obramb je zbral vratar Jordan Binnington. Brandon Saad je v 35. minuti izenačil, nato pa je tekmo s hattrickom odločil Vladimir Tarasenko, ki je po dveh minutah in pol v zadnji tretjini zadel dvakrat, nato pa svoj tretji gol v 59. minuti dosegel še v prazno mrežo.