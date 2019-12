Kralji zapravili zmago v Ohiu

Columbus - Hokejisti Columbus Blue Jackets so v ligi NHL večkrat v zadnjih minutah iz igre potegnili vratarja, pa se jim je doslej to vedno maščevalo. Prvič to sezono na tekmi proti Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja pa je poteza obrodila sadove. Po zaostanku z 1:2 še dve minuti pred koncem so modri jopiči premagali kralje po podaljšku s 3:2.



Z dodatnim igralcem na ledu je za domačo ekipo manj kot dve minuti pred koncem rednega zadel Boone Jenner in izsilil podaljšek, tekmo pa je v podaljšani igri odločil Pierre-Luc Dubois. Pri modrih jopičih se je z golom in podajo izkazal še Zach Werenski.

Gol od Nichollsa

Za kralje, ki so še drugič na zadnjih štirih tekmah izgubili po podaljšku, sta zadela Adrian Kempe in Jeff Carter.



Kapetan kraljev Anže Kopitar je v slabih 19 minutah na ledu ostal brez točke in je enkrat streljal proti vratom tekmeca. Vseeno je 32-letni Hrušičan še vedno le en gol oddaljen od izenačenja z Berniejem Nichollsom na četrtem mestu večne lestvice strelcev v zgodovini moštva (327).