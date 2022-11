Kralji že do četrte zaporedne zmage, Kopitar miril vročekrvneže

Zmage se onstran Atlantika veseli tudi slovenski hokejski as Anže Kopitar. S soigralci pri moštvu Los Angeles Kings je tokrat v NHL na domači ledeni ploskvi s 4:3 (2:1, 2:0, 0:2) pomagal streti odpor igralcev kluba Detroit Red Wings.

Za Kralje, ki so vodili že s 4:1, sta ob dvakratnem strelcu, Kanadčanu Seanu Durziju (27. in 34.), v polno zadela še Šved Carl Grundström, ki je mrežo gostov zatresel že v 9. sekundi (!), in Švicar Kevin Fiala (14.).

Kopitar je na ledu prebil dobrih 21 minut, v statistiko pa ni vpisal nobene točke. Proti gostujočemu vratarju, Američanu srbskega rodu Alexu Nedeljkovicu, ki je zbral 17 obramb, je poslal le en plošček. Ko je zavrela kri na ledu, pa je bil Kopitar med najaktivnejšimi, ki so mirili vročekrvneže.

Za Detroit, ki je v zadnji tretjini silovito pritisnil in se približal le na en gol zaostanka, je ob Čehih Dominiku Kubaliku (5.) in Filipu Hronku (58.) gol zabil tudi Američan Dylan Larkin (43.).

Za najboljšega igralca tekme v Crypto.com Areni so izbrali dvakratnega strelca Durzija. Los Angeles je tako dosegel že četrto zaporedno zmago, s katero se je povzpel na drugo mesto pacifiške skupine in zahodne konference.

Drugi izidi – Philadelphia Flyers : Ottawa Senators 1:4, Florida Panthers : Edmonton Oilers 2:4, New Jersey Devils : Arizona Coyotes 4:2, Buffalo Sabres : Boston Bruins 1:3, Montreal Canadiens : Pittsburgh Penguins 5:4 – po podaljšku, Toronto Maple Leafs : Vancouver Canucks 3:2, New York Islanders : Columbus Blue Jackets 4:3 – po podaljšku, Nashville Predators : New York Rangers 2:1, Colorado Avalanche : Carolina Hurricanes 4:1, Anaheim Ducks : Chicago Blackhawks 2:3, Vegas Golden Knights : St. Louis Blues 2:3, Calgary Flames : Winnipeg Jets 3:2.