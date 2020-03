FOTO:Kralji zmagali po podaljšku, Kopitar asistiral za izenačenje

Izidi:

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL prišli do 24 zmage v sezoni za 54 točko. Kralji so v domači dvorani Staples Center po podaljšku premagali gostujočo zasedbo iz New Jerseyja Devils z 2:1. Odločilni zadetek je zadel Adrian Kempe. Slovenski asje bil podajalec pri goluza izenačenje 1:1.Izkazal se je tudi čuvaj mreže Los Angelesaz 32 obrambami.»Imeli so veliko priložnosti, ampak Quick je bil velik in močan v mreži. To ni bila najbolje odigrana tekma, manjkalo je veliko podrobnosti, nismo igrali tako, kot bi si želeli, ampak na koncu smo le našli način kako zmagati takšno grdo tekmo,« je imel na račun varovancev končno lepo besedo trener Todd McLellan.Kralji, kljub drugi zmagi po vrsti, ostajajo na repu razvrstitve v zahodni konferenci in se jim končnica vse bolj izmika iz rok. Kralji imajo do konca rednega dela na sporedu še 17 tekem. Od vodilne ekipe pacifiške skupine Vegasa jih loči 26 točk.Los Angeles je osvojil drugo zmago po vrsti, potem ko so kralji po prvi tretjini zaostajali 0:1. New Jersey je povedel z golomv osmi minuti. A so kralji le nadoknadili minimalni zaostanek ter izsili podaljšek v 34. minuti prek Browna, ki mu je asistiral kapetan kalifornijske zasedbe Kopitar.Dvaintridesetletni Hrušičan je na svoji 1068. tekmi v ligi NHL prišel do 57. točke v sezoni oziroma karierne 945. V tej sezoni je slovenski as zbral že 39 asistenc in zadel 18 golov, skupaj ima v karieri 330 golov in 615 točk.Na lestvici najkoristnejših igralcev lige NHL je Kopitar kot najboljši kralj trenutno na 38. mestu.Povsem na vrhu razpredelnice najboljših igralcev je Nemec Leon Draisatl, ki je za zmago Edmonton Oilers v kanadskem derbiju proti Winnipeg Jets (3:2) vpisal tri točke, potem ko je zadel za 1:0 in 2:2 ter asistiral pri tretjem zadetku Edmontona za 3:2.Nemški zvezdnik je prišel do svoje 102. točke v aktualni sezoni. Skupno je v tej sezoni zbral že 39 golov ter 63 asistenc. Edmonton je s 76 točkami druga najboljša ekipa v tihomorski diviziji.Na vrhu razpredelnice v ligi NHL je Boston Bruins, ki je s 4:0 odpravil New York Islanders za 41 zmago in 94. točko.New York Islanders - Boston Bruins 0:4Los Angeles Kings - New Jersey Devils 2:1 (podaljšek)(Anže Kopitar podajalec pri drugem zadetku kraljev za 1:1)Tampa Bay Lightning - Calgary Flames 4:3Florida Panthers - Chicago Blackhawks 2:3 (kazenski streli)Nashville Predators - Colorado Avalanche 2:3Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 4:2Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 4:3 (podaljšek)Ottawa Senators - Detroit Red Wings 4:3 (kazenski streli)Arizona Coyotes - Buffalo Sabres 5:2St. Louis Blues - Dallas Stars 4:3 (kazenski streli)Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 3:2San Jose Sharks - Pittsburgh Penguins 5:0