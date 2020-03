Krikunov: Hokejistom se ni treba bati virusa

Moskva

Dinamo, moštvo Vladimirja Krikunova, bi se moralo pomeriti proti slovitemu mestnemu tekmecu CSKA, za katerega je nekoč igral tudi Jan Muršak. FOTO: Igor Zaplatil/Delo

V Belorusiji na ledu tudi predsednik

Beloruskega prvenstva še niso prekinili, vplivni predsednik države Aleksandr Lukašenko, sicer že dolgo znan kot zapriseženi ljubitelj hokejske igre, pa navzlic grožnji koronavirusa vztraja pri nadaljevanju ligaških tekmovanj v vseh ekipnih športnih panogah. Ne nazadnje je pred dvema dnevoma igral pri svojem rekreativnem hokejskem moštvu. »Na ledu smo vsi zdravi, tukaj res ni nevarnosti,« je poudaril. Finalno serijo domače lige pa sta odprla Junost Minsk, nekdanji klub Klemna Pretnarja in Sabahudina Kovačevića, ter Šahtjor Soligorsk. Po uvodnih dveh tekmah je izid v seriji na štiri zmage 1:1.



Razmišljali tudi o poletni končnici

Vladimir Krikunov je pred leti tudi s kazahstansko reprezentanco bil na pripravah v Mariboru. FOTO: Tadej Regent/Delo

- Tudi čez najmočnejše klubsko tekmovanje na ledenih ploskvah stare celine je predčasno padel zastor. Ukrepi ob širitvi koronavirusa so pokvarili scenarij sezone v razširjeni ruski ligi (KHL), pa četudi so ob prekinitvi pred enim tednom tam razgrinjali različne možnosti nadaljevanja sezone. Med najbolj razočaranimi jenekoč selektor naših risov ter izjemen trener na Jesenicah in v Celju.Gre za enega vodilnih aktivnih strokovnjakov iz cenjene sovjetske hokejske šole, prejšnji teden je praznoval 70. rojstni dan, poln energije se je lotil priprave Dinama iz Moskve za letošnjo končnico. V uvodnem kolu so njegovi modro-beli ugnali mestne tekmece rdeče-belih dresov, hokejiste Spartaka, v zmagah s 4:2, pred vrati pa je bil že izziv na ravni finala. Konferenčni polfinale je namreč prinašal največji hokejski derbi v Moskvi med Dinamom in slovitim CSKA – nogometni je tisti med Spartakom in CSKA –, veselil se ga je tudi avtoritativni mož na klopi, ki je nekoč tudi hokejski Sloveniji razkrival nova obzorja.Motiva za delo mu nikdar ni zmanjkalo, po vrnitvi iz naše dežele je uspešno vodil med svetovno elito reprezentance Rusije, Kazahstana in Belorusije, s slednjo se je v Salt Lake Cityju 2002 senzacionalno prebil v olimpijski polfinale. Novi izziv pa je našel na klubski sceni močne KHL, nazadnje je po treh sezonah v Nižnjekamsku in dveh v Jekaterinburgu pred dvema letoma prevzel moskovski Dinamo, klub spoštovanja vredne tradicije, ne nazadnje je tu prestal izjemno hokejsko šolo tudieden vodilnih zvezdnikov zadnjega desetletja v NHL.Krikunov je brez zapletov uresničil poglavitni cilj uvrstitve v končnico za prestižni Gagarinov pokal, moštvo ustrezno pripravil za serijo z motiviranim Spartakom, po uspešno opravljeni nalogi (4:2 v zmagah) pa odšteval do naslednje visoke ovire – CSKA, »Kakšna prekinitev neki,« so ga kar razjezili prvi namigi o tem, da bi z moštvom zaradi širitve koronavirusa tudi v Rusiji morali na predčasne počitnice. »Slišim, da naj bi bilo nevarno za igralce. Dajte no ... Če je za koga nevarno, je zame, jaz sem star, igralci so mladi,« so odmevale njegove besede v dneh, ko so se številni njegovi stanovski kolegi že sprijaznili s prekinitvijo sezone, iz katere so že kar takoj po uvrstitvi v konferenčni polfinale izstopili hokejisti Jokerita iz Helsinkov, zaradi varovanja zdravja so tudi v Kazanu in Nur-Sultanu, nekdanji Astani, napovedali bojkot tekem.In tako je tudi nekdanji selektor risov moral prikimati spoznanju, da velikega derbija z uglednimi mestnimi tekmeci, sicer najboljšimi v ligaškem delu sezone in zato tudi s št. 1 pred končnico, ne bo. Pa četudi je upal, da se bodo uresničile napovedi tistih, ki so razmišljali le o nekajtedenskem oddihu, nato pa o majski končnici namesto že odpovedanega svetovnega prvenstva v Švici. Na mizi so bili tudi predlogi o junijsko-julijskem tekmovanju na ledenih ploskvah, toda to je bilo vendarle daleč od realnosti.«Ne, ne verjamem, da bi lahko to izpeljali. Tujci so naše klube že zapustili, zdaj s svojimi družinami in sorodniki v domačih krajih, ne bodo se vračali za končnico. Ne nazadnje povsod po Evropi zapirajo meje, zapleta se z letalskimi prevozi,« je poudaril Krikunov v pogovoru za spletno stran matchtv.ru.Sam je sicer še upal, da bi lahko sklenili boj za Gagarinov pokal, omenjal je Kitajsko kot zgled boja z virusom, želel si je nadaljevati trening s tistimi, ki so ostali v Moskvi, toda nato je sledila končna beseda z vrha. »Tekmovanja v tej sezoni ne bo več, prvaka KHL tokrat ne bomo imeli, kmalu se bomo lotili priprave koledarja za 2020/21,« so sporočili iz pisarne vodstva lige in tako hokejiste kot tudi njihove številne privržence preselili iz dvoran v domače okolje. Tudi Rusija se je pač znašla v novem vsakdanu. Previdnosti in boja z zoprnim virusom.