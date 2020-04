Krikunov: Moj sin v črnogorskem zaporu

Moskva - Poročali smo pred dnevi, da je Vladimir Krikunov, nekoč selektor slovenskih hokejistov in zelo uspešen Jesenic in Celja, kmalu po svojem 70. rojstnem dnevu podaljšal sodelovanje z moskovskim Dinamom, ki ga bo tako vodil tudi v naslednji sezoni KHL. Kdaj se bo ta začela, in če bodo še končali prejšnjo, v kateri je prav moštvo cenjenega trenerja čakalo na polfinale končnice zahodne konference z velikim mestnim tekmecem CSKA, še ni znano.



Krikunov se je v te dneh širitve koronavirusa umaknil v mir hiše v Podmoskovju, želel si je tudi v svoje počitniško domovanje v Jurmalo, najbolj znano latvijsko letovišče, pa zaradi zaprtih mejnih prehodov to ni bilo mogoče. V pogovoru za ruski športni spletni portal championat.com pa je spregovoril tudi o pustolovščini svojega sina, ki se je v dneh strogih ukrepov v boju s koronavirusom znašel sredi Črne gore.



"Res sem si želel v Jurmalo, pa žal ni šlo. A pomislite, kaj se je zgodilo mojemu sinu: iz Rige se je z avtom odpravil v Črno goro v svoj potapljaški klub. Toda tam so bile že vse ceste zaprte. In ker je bil na ulici brez ustreznega potrdila, so ga pri priči odpeljali v zapor! Zdaj je tam v skupini 40 ljudi. V Črni gori ni veliko okuženih s koronavirusom, morda 300, toda mnogi delajo v Italiji, od koder so se zdaj začeli vračati, zato stanje ni ravno rožnato," je dejal hokejski strokovnjak in potrdil, da se je že precej časa pred uradnim podpisom pogodbe z vodstvom kluba dogovoril o naslednji sezoni, v kateri bo Dinamo napadel vrh KHL.