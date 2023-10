Kriza še traja: SŽ Olimpija ostaja brez zmage na domačem ledu

Hokejisti SŽ Olimpije so v 14. kolu ICEHL po podaljšku izgubili z Bolzanom s 3:4 (0:0, 2:2, 1:1; 0:1). Po obetavnem začetku sezone so se znašli v manjši krizi, na zadnjih šestih tekmah so zmagali le enkrat. Poleg tega neuspešno lovijo prvi uspeh na domačem ledu v sezoni, proti južnotirolski ekipi so tokrat iztržili le točko za poraz po podaljšku.

Bolzano so Ljubljančani konec septembra že premagali z 1:0 v gosteh, v revanši pa so imeli v prvi tretjini izrazito premoč. Toda vratar Gianluca Vallini je bil zbran in razpoložen, domači aduti pa preveč neučinkoviti. To še posebej velja za igro ob številčni prednosti. V prvi tretjini kljub pritisku niti power play ni obrodil sadov, pa čeprav so imeli zeleno-beli med drugim dve minuti dva igralca več na ledu.

Premoč v prvi tretjini je morda uspavala domačo zasedbo. Bolzano je zagrozil takoj na začetku drugega dela, že v drugi nevarni akciji pa zadel za vodstvo. Le nekaj minut pozneje pa je bilo na semaforju že 0:2 in gostitelji so potrebovali kar nekaj časa, da so se spet zbrali. Nato pa je bil tudi njihov odgovor hiter. Najprej je v 31. minuti svoj prvi zadetek v regionalnem tekmovanju po podaji Mihe Beričiča dosegel Jan Čosić, tri minute pozneje pa je Žiga Pance s podajo iz obrata zrežiral izenačenje, plošček je v gol potisnil Aljaž Predan.

Odločitev v 64. minuti

V zadnji tretjini sta bili ekipi dokaj enakovredni, so pa gostje eno od priložnosti izkoristili za vodstvo pet minut pred koncem. Potem pa so si privoščili napako in s šestimi igralci na ledu omogočili še en power play domačim hokejistom. Ti so ga v 58. minuti vendarle izkoristili, tudi z nekaj sreče, saj je plošček ob poskusu izbijanja gostov izza gola zadel Panceta v ramo in se odbil v mrežo.

V podaljšku sta obe ekipi igrali odprto, po hitrem protinapadu pa je Bolzano v 64. minuti zadel še četrtič in končal dvoboj z zmago.

Naslednjo priložnost za domačo zmago bodo imeli hokejisti iz Tivolija že v sredo, ko bo v goste prišel madžarski Fehervar.