Krvniki Kraljev izenačili v kanadskem dvoboju, nova visoka zmaga Panterjev

Hokejisti Floride Panthers so po uvodnem visokem porazu (1:5) v polfinalu vzhodne konference NHL še drugič zapored z veliko razliko odpravili Boston Bruins. Tokrat so se v gosteh veselili uspeha s 6:2 (1:0, 2:0, 3:2), tako da zdaj v zmagah vodijo z 2:1.

Za Panterje so ob dvakratnem strelcu, Kanadčanu Evanu Rodriguesu (v 9. in 60. minuti), tokrat gole dosegli še Vladimir Tarasenko (37.), ter Rodriguesovi rojaki Carter Verhaeghe (38.), Brandon Montour (44.) in Sam Reinhart (59.). Za gostitelje, ki so proti vratarju Floride Sergeju Bobrovskemu v 60 minutah sprožili zgolj 17 strelov, sta v polno zadela le Čeh Jakub Lauko (46.) in Kanadčan Jake DeBrusk (49.).

Domači čuvaj mreže, Američan Jeremy Swayman, je imel precej več dela, zbral pa je 27 obramb.

Kanadčan Carter Verhaeghe (levo) je zabil tretji gol za Florido Panthers. FOTO: Winslow Townson/Usa Today Sports

Naftarji poravnali izid v Vancouvru

V drugi tekmi večera so Edmonton Oilers, ki so v uvodnem krogu končnice izločili Los Angeles Kings s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu, po podaljšku s 4:3 (1:1, 1:2, 1:0; 1:0) premagali Vancouver Canucks in v kanadskem dvoboju izid v zmagah poravnali na 1:1.

Zlati gol je v šesti minuti dodatnega dela zabil Kanadčan Evan Bouchard. Podajalca pa sta bila njegov sloviti rojak Connor McDavid in Nemec Leon Draisaitl, ki sta sicer v statistiko vpisala po štiri točke. Oba sta zbrala po gol in tri asistence.