Kuralt z najhitrejšim slovenskim trojčkom pokopal avstrijske upe

Slovenska moška hokejska reprezentanca je v svojo korist odločila tudi drugo pripravljalno tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom drugega kakovostnega razreda, ki bo med 28. aprilom in 4. majem v Bolzanu. Potem ko so risi včeraj v Ljubljani premagali Avstrijce s 5:2, so se danes v Beljaku veselili še višje zmage, saj so bili od gostiteljev tokrat boljši kar s 6:0 (0:0, 4:0, 2:0).

S tremi goli je tokrat zablestel Anže Kuralt. FOTO: Blaž Samec/Delo

Uvodna tretjina, ki se je razpletla brez golov, je bila rezultatsko poravnana, vse uganke o zmagovalcu dvoboja pa so naši hokejisti razrešili v drugi tretjini, v kateri so zabili kar štiri gole. Ob trikratnem strelcu(v 32., 34. in 37. minuti) je bil v tem delu natančen tudi, ki je v 21. minuti popeljal Slovenijo v vodstvo. Visoko zmago risov sta nato z zadetkoma v zadnji tretjini potrdila še(44.) in(52.).

»Izkoristili smo, kar so nam tokrat dali z igralcem več in na koncu smo se veselili zmage. Ob enakem številu igralcev na ledu nam ni steklo, smo pa dobro odigrali trenutke številčne premoči, kar je dobro za samozavest. Včeraj smo zelo dobro začeli in hitro dosegli tri gole, danes pa smo zanje potrebovali malo več časa. Uvodna tretjina je bila težka, potem pa je le steklo. Videti je bilo preprosto, toda ostati moramo zbrani,« je razmišljal Kuralt, ki je po podatkih Hokejske zveze Slovenije dosegel najhitrejši trojček golov (v razmaku petih minut in 32 sekund) v zgodovini naše moške članske reprezentance.