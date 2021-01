Anže Kopitar napredoval na tretje mesto

St. Louis je v severnoameriški ligi NHL premagal LA Kings s 4:2, kapetan kalifornijskega moštva Anže Kopitar je igral 24 minut in podal Dustinu Brownu za znižanje na 2:3 v 17. minuti druge tretjine. Hrušičan je sedaj tretji na večni lestvici svojega moštva po številu odigranih tekem v najmočnejši hokejski ligi na svetu.



Kopitar je pri številki 1078 in je tako prehitel Luca Robitailleja, pred njim sta le še Brown (1188) in Dave Taylor (1111).



Adrian Kempe je za kralje zadel tretjič v nizu, po 57 sekundah druge tretjine je izenačil na 1:1.

Torey Krug je zadel edini gol v prvi, Jaden Schwartz pa v zadnji tretjini, ko je dve sekundi pred zvokom sirene poslal plošček v prazno mrežo.



Za domače so po dve točki dosegli David Perron z golom in podajo ter z dvema asistencama Ryan O'Reilly in Robert Thomas.



St. Louis bo LA Kings ponovno gostil v noči na ponedeljek po slovenskem času.

