LA Kings so se povzpeli na osmo mesto

Hokejisti Los Angelesa so v NHL premagali Philadelphio s 6:3 in zabeležili 16. zmago v sezoni, s katero so se povzpeli na osmo mesto na zahodu. Slovenski reprezentant Anže Kopitar je k zmagi prispeval podajo za gol Šveda Adriana Kempeja v 21. minuti.

Odločilna je bila prav druga tretjina, ko je za Kempejem zadel še Brendan Lemieux za vodstvo kraljev s 4:1.

Kar dva gola za domače je dosegel Šved Viktor Arvidsson, ki je poskrbel za vodstvo z 1:0 in za zadnji zadetek v 59. minuti, ko so gostje zamenjali vratarja s šestim igralcem na ledu. Temu je Arvidsson dodal še dve podaji. V prvi tretjini je gol za domače dosegel še Trevor Moore, v zadnji pa še Kanadčan Phillip Danault.

Tokrat je blestela napadalna Viktor Arvidsson, Trevor Moore in Phillip Danault, ki je skupaj zabeležila 11 strelskih tok. Moore je namreč dosegel tudi tri podaje, Danault pa dve. S kar 34 obrambami je bil zelo razpoložen tudi domači vratar Jonatha Quick.

»Veliko priložnosti smo si poigrali predvsem zaradi dobre obrambne igre. Dobro so prekinjali nasprotne napade, blokirali strele in bili potrpežljivi. S tem so si tudi v napadu ustvarili prednost in priložnosti,« je po tekmi dejal trener Los Angelesa Todd McLellan.

Los Angeles zdaj čakajo kar štirje dnevi premora, nato pa v mesto angelov prihaja razpoložena zasedba country glasbe iz Nashvilla, ki je s 6:1 ugnala Chicago. Tik pred koncem je Nashville vodil že s 6:0.

Najuspešnejša ekipa lige ostaja Carolina, ki se je veselila zmage v Columbusu po neverjetnem preobratu s 7:4. Gostitelji so v 29. minuti namreč povedli že s 4:0, v drugi polovici pa so se prebudili hokejisti Caroline in dosegli kar sedem golov, v zadnji tretjini pet. Po dva gola sta dosegla Kanadčan Steven Lorentz in Brady Skjei.

Zimska klasika v Minneapolisu je na 20 stiopinj pod lediščem privabila 38.600 gledalcev. FOTO: Jeffrey Becker/Usa Today Sports

Minneapolis pa je na baseballskem igrišču moštva Minnesota Twins, Target Field, pred 38.600 gledalci gostil tradicionalni Winter Classic, na katerem je Saint Louis pri 20 stopinjah pod lediščem ugnali Minnesoto s 6:4.

Prav ta tekma bo šla v zgodovini kot najhladnejši Winter Classic v zgodovini. Gostje so do zmage prišli v drugi tretjini, ki so jo dobili s 5:1 in v zadnji del odšli s prednostjo 6:2. Jordan Kyrou je na tekmi dosegel po dva gola in podaji.

Ekipa iz St. Louisa je dosegla sedmo zmago na zadnjih devetih tekmah, Minnesota pa je izgubila že petič zaporedoma.

Uspešno so se na led vrnili hokejisti Bostona, ki so zaradi okužb v ekipi nazadnje igrali 16. decembra proti New York Islanders (1:3). Tokrat so po podaljšku s 4:3 ugnali Buffalo, odločilni gol pa je dosegel Charlie Coyle po 34 sekundah dodatnega dela igre.

Težave z okužbami ima ekipa Montreala, ki je na gostovanju na Floridi nastopila z vsega 18 igralci, 11 napadalci, petimi branilci in vratarjema. Gostitelji so slavili s 5:2, poraza pa ni uspel preprečiti niti odlični vratar Montreala Sam Montembeault, ki je zbral 43 obramb. Na začetku druge tretjine so Kanadčani celo povedli z 2:1.

Še naprej v dresu Edmontona blesti Nemec Leon Draisaitl, ki je vnovič dosegel gol, že 25. v sezoni, na koncu pa so Kanadčani morali vseeno čestitati ekipi New York Islanders, ki je tekmo po podaljšku in golu Noaha Dobsona dobila s 3:2.