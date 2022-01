Kralji so v Newarku končal niz treh porazov

Hokejisti moštva Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so v NHL tokrat gostovali v Newarku. Kralji so premagali New Jersey s 3:2, junak večera pa je bil Carl Grundstrom, ki je sredi zadnje tretjine dosegel odločilni zadetek. Kopitar je sprožil en strel proti vratom tekmeca, vendar ostal brez točke.

Izkazal se je tudi vratar kraljev Cal Petersen, ki je zbral 23 obramb. Med strelce sta se pri gostih, ki so prekinili niz treh zaporednih porazov, vpisala še Alex Iafallo in Viktor Arvidsson.

Za domačo ekipo je dvakrat zadel Jesper Bratt, Damon Severson pa je zbral dve podaji. Vratar Jon Gillies je zaustavil 34 strelov.

Naslednja tekma Kralje čaka jutri, ko bodo gostovali še pri New York Rangers.