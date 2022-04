Lani podvig v Tivoliju, letos brez novih sanj

V nadaljevanju preberite:

Kadar moštvo iz mesta z veliko hokejsko tradicijo in naklonjenimi navijači po vseh regijah domovine ne osvoji niti ene lovorike v treh tekmovanjih, v katerih jo je lovilo, sezona seveda ne more biti uspešna. Primer Jesenic je vendarle poseben. To pač ni več klub številnih reprezentantov, proračuna, ki omogoča preskok, najvišjih tekmovalnih ciljev. Jesenice so bile resda blizu prvega naslova zmagovalcev alpske lige, konec pa je ponudil realno podobo – favorizirani Asiago se je zasidral na vrhu.

Kakšne bodo posledice dosežka in kakšne načrte kujejo v Podmežakli?