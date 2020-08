Latvijci iščejo nadomestnega soprireditelja SP 2021

Riga – Čez 276 dni, med 21. majem in 6. junijem 2021, naj bi se 16 najboljših hokejskih reprezentanc na zemeljski obli zbralo na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Rigi in Minsku. Ker pa se v Belorusiji že nekaj časa stopnjujejo protivladni protesti, želijo Latvijci z Mednarodno hokejsko zvezo začeti pogovore o izvedbi SP.



»Poklicali bomo vodilne može IIHF, da razmislijo o drugi gostiteljici SP 2021 namesto Belorusije,« je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dejal predsednik latvijske vlade Arturs Krišjanis Karinš. Dodal je, da Latvija še vedno želi pripraviti SP, a ta čas ne vidi možnosti, kako bi bila lahko njena partnerica pri organizaciji sosednja država.



Predsednik IIHF Rene Fasel je pred nekaj dnevi sicer objavil, da trenutno nimajo nobenih načrtov, da bi prvenstvo selili v kakšno drugo državo namesto Belorusije. Dolgoletni beloruski predsednik Aleksander Lukašenko pa je danes odločno zavrnil možnost ponovitve predsedniških volitev, potem ko so volitve 9. t. m., na katerih je sodeč po uradnih izidih slavil zmago s kar 80-odstotno podporo, sprožile val protivladnih protestov, kakršnih v Belorusiji po razpadu Sovjetske zveze še ni bilo.