Le Gašper Krošelj s pogodbo za novo sezono

Praga

Žiga Jeglič v novi sezoni ne bo več igral na Češkem. FOTO: Matej Družnik/Delo

Vodilni slovenski hokejski branilec Blaž Gregorc zapušča Ostravo. FOTO: Drago Cvetanovič/HZS

- V močni češki hokejski extraligi so nazadnje nastopali trije slovenski risi, vsem trem – vratarju– je pripadala vidna vloga. A na seznamu svojih dosedanjih delodajalcev ostala le Krošelj."Vsi vemo, da je Gašper eden najboljših vratarjev v ligi, zato smo veseli, da smo ga obdržali." je poudarileden od številnih čeških asov v NHL, zdaj športni direktor Mlade Boleslave, presenečenja zadnje sezone v extraligi, saj je bilo to moštvo prvič doslej v vrhu prvenstvene lestvice in zato tudi na seznamu resnih kandidatov za naslov prvaka, toda končnice nato zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa ni bilo. Izjemen delež k razcvetu kluba iz mesta češkega avtomobilskega velikana Škoda pa je prispeval tudi Jeglič, vendar pa bo zdaj to moštvo zapustil. "Želeli smo ga obdržati, vendar denarno bogatejšim ponudbam iz tujine nismo kos," je Vrbata napovedal Jegličevo selitev zunaj čeških meja.Še najmanj vidno je v zadnjih tednih sezone pri Vitkovicah v Ostravi nase opozoril Blaž Gregorc, sicer vodilni branilec slovenske hokejske reprezentance. Tridesetletni hokejist je že od poletja 2013 na Češkem, igral je za Pardubice, Hradec Kralove, Sparto iz Prage ter tako nazadnje Vitkovice, naslednji teden pa bodo razkrili, če bo kariero nadaljeval v tej zapriseženi hokejski deželi, toda očitno ne več v mestu ob meji Moravske s Šlezijo.