Le redki so občasno ugnali sovjetski stroj na ledu

Moskva - Ko se april prevesi v drugo polovico in so pred vrati dnevi prvomajskih praznikov, ljubiteljem hokeja po Evropi misli uhajajo k svetovnemu prvenstvu. Gre za tradicionalni termin festivala igre s palicami in ploščkom. Letos je virus odnesel načrtovano prvenstvo v Švici, kjer so že večkrat gostili odmevna hokejska tekmovanja. Tudi šampionat pred natanko 30 leti. Takrat je Sovjetska zveza v Bernu osvojila svoj zadnji hokejski naslov pred razpadom in nastankom novih samostojnih držav.Revolucionarni prehod je bil sprva mehak in je nekdanje republike tudi na športnih tekmovanjih združeval pod zastavo Skupnosti neodvisnih držav. ...