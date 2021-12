Ledene ploskve na drugi strani lože bodo oživele v noči na sredo

V noči na ponedeljek se bodo začeli treningi, je sporočila liga na svoji spletni strani. Pred tem bodo opravili testiranja na covid-19, da bi dobili natančne podatke, ali bodo klubi pripravljeni na nastope. Vodstvo lige in sindikat igralcev NHLPA so sprva načrtovali, da bi se tekme začele že v noči na torek, vendar so morali vseh 14 predvidenih tekem odpovedati in prestaviti. Skupaj je sedaj že 64 tekem, ki jih je v tej sezoni doletela taka usoda zaradi okužb v ekipah. Praznični premor pa se je začel 22. decembra.

Tedaj je vodstvo najmočnejše hokejske lige na svetu sporočilo, da igralcev NHL ne bo na zimskih olimpijskih igrah februarja 2022 v Pekingu. V dogovoru s sindikatom NHLPA se je odločilo, da bodo prestavljene tekme odigrali v novem razpoložljivem terminu med 3. in 22. februarjem, ko so na urniku tudi OI v kitajski prestolnici.

Pred tem je veljal sklep lige in igralcev, da bodo na zimskih igrah 2022 in 2026 hokejisti lahko nastopili v reprezentancah. Na prejšnjih OI v Južni Koreji leta 2018 tudi ni bilo večine zveznikov NHL, olimpijski naslov so osvojili igralci iz Rusije. Nazadnje so hokejisti iz NHL igrali v Sočiju 2014. Neprekinjeno so na olimpijskih igrah sodelovali od iger leta 1998 v Naganu do Sočija.

V pogodbo med NHL in Mednarodno hokejsko zvezo (IIHF) je bila dodana klavzula, da lahko vodstvo lige NHL odstopi od dogovora glede udeležbe na OI, če bi prišlo do težav zaradi covida-19 in odpovedi tekem.