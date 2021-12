Ledene ploskve skoraj povsem samevale, ekipe na predčasen premor

Prav zaradi težav z okužbami pa so se v ligi odločili, da bodo božični premor začeli dva dni prej, kot je bilo predvideno. Kot so sporočili iz NHL, bodo prekinili delovanje v vseh klubih od srede oziroma četrtka naprej, torej dva dni pred sprva načrtovanim božičnim premorom, da bi s tem skušali omejiti težave z okužbami. Igralci se bodo lahko v klubske prostore vrnili v nedeljo oziroma ponedeljek in nadaljevali dnevna testiranja. Liga NHL se bo predvidoma nadaljevala 27. oziroma 28. decembra.

Tako bosta do premora ob ponedeljkovem dvoboju Dallasa in Minnesote le še dve tekmi v noči na sredo, in sicer Philadelphia Flyers – Washington Capitals in Vegas Golden Knighs – Tampa Bay Lightning. Več kot 15 odstotkov igralcev je bilo pred torkovim sporedom v protokolih lige NHL glede težav s covidom-19, enajst klubov pa je zaradi tega ustavilo dejavnosti.

Tega v noči na torek še ni bilo treba storiti Dallasu in Minnesoti. Na tej tekmi so gostitelji iz Teksasa ugnali najboljšo ekipo iz svoje, centralne skupine, potem ko sta Miro Heiskanen in Jamie Benn dosegla po gol in podajo za zmagovalce, po dve podaji pa sta prispevala Denis Gurjanov in Jason Robertson.

Pri Minnesoti je gol in dve podaji prispeval peti strelec lige Kiril Kaprizov, dva gola je dodal Kevin Fiala, gol in podajo je vpisal Ryan Hartman, dve podaji pa Mats Zuccarello.