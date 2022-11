Lepa Anžetova predstava v zmagi Kraljev

Po dveh zaporednih porazih na tujem so se hokejisti moštva Los Angeles Kings vrnili na zmagoviti tir. Na svojem ledu so bili od Panterje s Floridje boljši s 5:4, delež pri zmagi pa je vidno prispeval tudi slovenski as Anže Kopitar. Kapetan moštva se je namreč v uradno statistiko dvakrat vpisal med podajalce, drugič prav za končni izid tekme dobre tri minute pred koncem.

Sicer pa se gostje pred 16.300 gledalci v Los Angelesu niso kar tako dali, vodili so z 2:1, po zaostanku z 2:3 in s 3:4 pa obakrat izenačili. V izenačenem dvoboju je bilo tesno tudi pri številu strelov (39:38), v vratih Kraljev pa je bil v ključnih trenutkih zanesljiv neuničljivi Jonathan Quick, tako kot Anže član tiste sanjske ekipe, ki je pred 10 leti osvojila prvi Stanleyjev pokal za ta klub.

Naslednjo tekmo bo Los Angeles igral v noči na sredo proti Minnesoti.