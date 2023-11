Lepi spomini ostanejo do konca življenja

V nadaljevanju preberite:

Potem ko se je po prvem reprezentančnem zboru v sezono vrnil v Grenoble, mesto ob vznožju francoskih gorá, je za Delo novi selektor slovenskih hokejistov Edo Terglav strnil misli o vrnitvi k izbrani vrsti, pogovorih z Dejanom Kontrecem in družino. Kako je videl nastope risov na zadnjem prvenstvu, kako gleda na neučinkovitost in kaj si misli o nadaljevanju tistih hokejistov, ki že dolgo igrajo za državno reprezentanco? In za konec – bo lahko uskladil svoje delo pri klubu s slovensko izbrano vrsto?