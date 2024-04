Robert Sabolič: Smo na pravi poti, naj tako tudi ostane

V nadaljevanju preberite:

Pred slovensko hokejsko reprezentanco sta le še dve pripravljalni tekmi, v sredo in četrtek v predmestju Pariza proti Franciji, pred odhodom na SP drugega kakovostnega razreda v Bolzano. Pogovarjali smo se z novim kapetanom risov, 35-letnim Jeseničanom Robertom Saboličem. Razkril nam je precej zanimivosti. Kako se počuti kot kapetan in kako doživlja spremembo ob prihodu selektorja Eda Terglava? Kako se ozira k preteklosti in zakaj mu je v posebnem spominu ostalo svetovno prvenstvo 2011 na Slovaškem? Kakšni so spomini na dneve v Rusiji, kako je nazadnje doživljal svojo beljaško zgodbo in kakšne so možnosti, da bi v naslednji sezoni oblekel Olimpijin dres? Še vedno je privrženec nogometašev madridskega Reala, rad ima tudi milanski Inter, pozorno pa spremlja tudi Luko Dončića ...