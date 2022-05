Levi osvojili zlato, Sanna Marin pa internet

Finski hokejisti so bučno proslavili četrti naslov svetovnih prvakov, prvega na domačem ledu. V središču Tampereja so jim dan po velikem finalu, v katerem so v podaljšku strli odpor Kanadčanov, pripravili prisrčen sprejem, na katerem jih je po podatkih policije pozdravilo kar 30.000 navijačev.

Ko so svetovni prvaki prikorakali na veliki oder, na katerem so športne navdušence zabavali priljubljeni finski glasbeniki in skupine JVG, Juha Tapio, Haloo Helsinki in Vesala, so jih nagradili z bučnim aplavzom. Ob vratarju Jussiju Olkinuori, najkoristnejšemu igralcu tekmovanja v Helsinkih i«n Tampereju, strelcu zlatega gola v zaključnem dvoboju Sakariju Manninenu in najboljšemu igralcu finala Mikaelu Granlundu so še posebej glasno zaploskali tudi Valtteriju Filppuli, prvemu finskemu in skupno 30. hokejistu v trojnem zlatem klubu z lovorikami v NHL, na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu. Kapetan »Suomijev«, ki je 20. marca dopolnil 38 let, je sicer namignil, da bi to utegnil biti njegov zadnji nastop za reprezentanco.

Veliko zaslug za uspehe finskih hokejistov ima nedvomno selektor Jukka Jalonen. FOTO: Emmi Korhonen/Reuters

Posebne pozornosti je bil kajpak deležen tudi uspešni selektor Jukka Jalonen, za katerega naj bi se čedalje bolj zanimali tudi klubi iz NHL. »Verjamem, da bi lahko v takšni ali drugačni vlogi pomagal tudi moštvom v najmočnejši hokejski ligi na svetu, toda za zdaj se počutim odlično v finski reprezentanci. Čudovito je voditi leve,« je poudaril Jalonen.

Predsednice finske vlade Sanne Marin, ki je že dan po podvigu Filppule & Co. odpotovala v Bruselj, na sprejemu ni bilo, so pa navzoči o njej veliko govorili, potem ko se je mnogim (še dodatno) prikupila s svojim nedeljskim navijanjem v areni Nokia.

Finske hokejiste je prišlo pozdravit 30.000 navijačev. FOTO: Emmi Korhonen/Reuters

Svoje rojake je namreč spodbujala, oblečena v modro-beli dres finske reprezentance, njihovemu zmagoslavju pa je nazdravila s kozarcem šampanjca. »Levi so osvojili zlato, Sanna Marin pa internet,« so njeno navijanje in številne pozitivne komentarje na njen račun na družbenih omrežjih pospremili v enem od finskih časopisov.