Liga NHL se v sezoni 2021/22 vrača v običajne okvire

Na sestanku komisarja lige z direktorji ekip so obravnavali aktualne teme, tudi morebiten nastop igralcev iz NHL na OI, in nakazali, da bo naslednja sezona spet potekala po običajnem urniku z 82 tekmami rednega dela. Kot so zapisali na spletni stani lige, računajo, da bodo ob popolni precepljenosti igralcev lahko izvedli normalen urnik tekem rednega dela ter se tako vrnili v predkorosnke čase.



Urnik naslednje sezone tako predvideva začetek rednega dela oktobra, konec rednega dela aprila, sledila pa bo običajna končnica v boju za Stanleyjev pokal. Kot sta poudarila komisar lige Gary Bettman in izvršni direktor Bill Daly, bi popolna precepljenost igralcev omogočila tudi prosto gibanje brez omejitev, prav tako ne bo več potrebno testiranje. Vodstvo lige in sindikat igralcev NHLPA pa še usklajujeta predloge o pravilih za necepljene igralce.

Debitant Seattle poslal Phoenix iz pacifiške v centralno skupino

Po letošnji prilagojeni in skrajšani sezoni z le 56 tekmami rednega dela se bodo moštva vrnila v običajen ritem 82 tekem, tudi razdelitev po skupinah bo spet takšna, kot je bila v predkoronskih časih (metropolitanska in atlantska v vzhodni konferenci ter centralna in pacifiška v zahodni).



Izvedli bodo tudi že prej načrtovan premik, ekipa Arizona Coyotes se bo preselila v centralno skupino, njeno mesto v pacifiški pa bo dobil novinec v ligi, ekipa Seattle Kraken.



V koledarju za naslednjo sezono bodo za zdaj imeli dve delovni verziji, eno za možnost sodelovanja igralcev iz NHL na olimpijskih igrah leta 2022 in drugo brez te možnosti. Kot so sporočili iz NHL, se glede morebitnega nastopa igralcev v Pekingu še dogovarjajo s sindikatom in Mednarodnim olimpijskim komitejem.

