Liga prvakov velika priložnost tako za Olimpijo kot tudi za igralce

V nadaljevanju preberite:

Kako je Mitja Šivic, trener SŽ Olimpije, ocenil uvodni tekmi svojih varovancev v ligi prvakov proti hokejistom klubov TPS Turku in Wolfsburg, kako je med seboj primerjal Fince in Nemce, kaj pričakuje od drevišnjega povratnega dvoboja s finskimi podprvaki, kaj si od novega obračuna s svojimi rojaki obeta finski branilec v ljubljanskem moštvu Jonna Erving, zakaj je imela zanj tekma prejšnji petek v Turkuju prav poseben pridih, kako je ligo prvakov primerjal z ICEHL, igra katerega hokejista mu je zdaj najbolj pri srcu, kaj bo po njegovem ključ do uspeha proti TPS ...