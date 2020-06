Lige ne bodo zmanjšali, usoda zmajev pa še ni znana

Dunaj - Namigovanja o tem, da bi v novi sezoni razširjeno avstrijsko prvenstvo štelo le 10 moštev, o čemer smo že poročali, so pri vodstvu tekmovanja odločno zanikali. Ob tem pa so potrdili resničnost napovedi, da SŽ Olimpija še zdaleč nima zagotovljenega mesta v regionalni hokejski eliti.



"Zaenkrat je tako, da imamo 11 klubov, ki so izpolnili vse obveznosti za nastop v novi sezoni, med njimi pa je tudi moštvo Bratislava Capitals," nam je Vinzenz Winter iz službe za stike z javnostjo klubskega hokejskega tekmovanja z novim nazivom BAHEL, nekdanje EBEL, zagotovil, ob tem pa poudaril, da dejansko za slovenski klub zaenkrat še ni zelene luči. Ob omembi, da gre pri novincu za slovaškega drugoligaša z izjemno ozko bazo privržencev v domačem mestu, pa je še dodal, da imajo v vodstvu tekmovanja zagotovilo iz Bratislave o močnejšem moštvu od tistega, s katerim so Capitals nazadnje igrali v drugoligaškem razredu dežele pod Tatrami.



"Kje bo igrala Olimpija v prihodnji sezoni, dejansko še ne vemo, če bo potrebno, pa bomo izvedli glasovanje o njeni udeležbi v najvišji regionalni ligi," je še dodal Winter.