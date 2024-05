Litovec z osebnim rekordom glavni junak kanadskega dvoboja

Hokejisti Vancouverja so po pomembni zmagi na tretji tekmi polfinala zahodne konference v drugem krogu končnice NHL proti Edmontonu povedli z 2:1 v zmagah. Ključni mož pri zmagi s 4:3 proti naftarjem v Rogers Placeu je bil vratar Arturs Šilovs, ki je zbral 42 obramb, kar je rekord kariere za 23-letnega Latvijca.

Tudi četrta tekma te konferenčne polfinalne serije bo v Edmontonu.

Brock Boeser je dosegel dva zadetka in podajo, Elias Lindholm pa je dvakrat zadel za Vancouver, ki je redni del sezone končal kot prvi nosilec pacifiške divizije. Quinn Hughes in J.T. Miller sta imela po dve podaji.

Leon Draisaitl, Mattias Ekholm in Evan Bouchard so dosegli vsak po gol in podajo za Edmonton, ki je bil drugi nosilec tihomorske skupine. Edmonton je v prvem krogu s 4:1 v zmagah izločil LA Kings Anžeta Kopitarja. Prvič v letošnji končnici je brez točke ostal prvi zvezdnik Edmontona Connor McDavid.

Domači vratar Stuart Skinner je ob 15 strelih dovolil štiri gole, preden ga je zamenjal Calvin Pickard, ki je trikrat obranil strel nasprotnika.

»Počutil sem se zelo samozavestno. Fantje so mi na prvi tekmi res dobro krili hrbet, zato sem se jim danes moral nekako oddolžiti,« je dejal Šilovs. »Na drugi strani so nam stali fantje, ki so navajeni takšnih tekem, blokirajo strele in imajo res dobre priložnosti za zadetek, naši fantje pa so jih tudi uspeli blokirati veliko, zato gre velika zasluga tudi njim.«

V drugem spopadu na zahodu med ekipama Dallasom in Coloradom prvi vodi z 2:1 v zmagah.

Anton Lundell je Florido, ki je nanizala tri zmage, v Bostonu zapeljal pred vrata finala vzhodne konference.

Zanimivo je bilo tudi v Bostonu, kjer so domači hokejisti prav tako doživeli sila hladno prho.

Sam Bennett in Aleksander Barkov sta v tretji tretjini dosegla gol v razmiku 3:50 minute za Florido, ki je v četrti tekmi drugega kroga končnice vzhodne konference v TD Gardnu potisnila Boston na rob izpada z zmago s 3:2.

Floridske panterje le še enega zmaga loči od napredovanja v konferenčni finale, saj v tej seriji proti Bostonu vodijo že s 3:1 v zmagah.

Florida, ki je zmagala trikrat zapovrstjo, bo imela priložnost za napredovanje v finale vzhodne konference na peti tekmi v Sunriseu na Floridi v torek po lokalnem času.

Zmagovalec te serije bo v konferenčnem finalu vzhoda zaigral z boljšim iz obračuna med NY Rangers in Carolino, v katerem Rangers vodijo s 3:1 v zmagah.

»V tej dvorani je vedno težko igrati, vendar smo kar vztrajali,« je dejal Barkov. »Všeč nam je bilo, kako smo igrali v prvi tretjini, čeprav so dosegli dva zadetka, a všeč nam je bilo, kako smo si ustvarjali naše priložnosti. Samo nadaljevali smo, vztrajali in postajali vedno boljši,« je dejal.

Anton Lundell je dosegel gol in podajo, Sergej Bobrovski pa je zbral 16 obramb za Floridčane, ki so v končnico napredovali kot prvi nosilec atlantske skupine. Evan Rodrigues je prispeval dve podaji.