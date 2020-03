Ljubljančan v jeseniškem dresu junak večera

2.

zmago so v tej sezoni AHL na derbijih dosegli železarji, prav toliko pa so jih zbrali tudi zmaji

Vrhunski backhand za zmago

SIJ Acroni Jesenice : SŽ Olimpija 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Dvorana Podmežakla, gledalcev 3000, sodniki Moschen (Ita), Siegel, Riecken (oba Avs), Cristelli (Ita).

Strelec: 1:0 – Hebar (Tomaževič, Svetina, 48).

Kazenske minute: SIJ Acroni Jesenice 20; SŽ Olimpija 38.

SIJ Acroni Jesenice: Kogovšek, Avsenik; Tavželj, Širovnik, Hebar, Tomaževič, Svetina; Grahut, Urukalo, Kočar, U. Sodja, Šturm; Korošec, Markič, J. Sodja, P. Rajsar, Primožič; Crnović, Stojan, M. Brus, Ankerst, Đumić.

SŽ Olimpija: Us, Spreitzer; M. Čepon, N. Brus; Gorše, Mušič, Koren; K. Čepon, Planko, Sever, S. Rajsar, Jezovšek; Zorko, Logar, Kujavec, Orehek, Simšič; Bernard, Bohinc.

Asiago : Ritten 2:1 (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0)



Cortina : Brunico 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Vrstni red: Brunico 19, Cortina 18, Ritten, SIJ Acroni Jesenice po 14, SŽ Olimpija, Asiago po 13.

Jesenice – Že dolgo ni bilo v dvorani Podmežakla tako veselo kot pozno drevi. Več kot 3000 domačih privržencev hokeja je kot v tistih oddaljenih starih časih bučno slavilo zmago železarjev v njihovem velikem derbiju z ljubljanskimi zmaji. Junak tekme z le enim golom in velikim številom izključitev je bil strelec, Ljubljančan v jeseniškem dresu. Gorenjci imajo pred jutrišnjim zadnjim kolom drugega dela alpske lige zdaj boljše izhodišče kot branilci lovorike iz Tivolija.O tem, da na hokejskih Jesenicah mnogi pogrešajo mikavne predstave v Podmežakli, se je bilo moč prepričati prav sinoči. Četrti derbi sezone za točke alpske lige, drugi na gorenjskem ledu, je namreč lepo napolnil tribune, pa četudi je šlo za hokejsko povsem neprepoznaven ponedeljek, povrh še z uro poznejšim začetkom, kot so ga vajeni v Zgornjesavski dolini. Ves dan je deževalo, uro pred tekmo je na parkirišču lilo kot iz škafa, toda množica je na koncu v dvorani poskrbela za rekorden obisk sezone na slovenski hokejski sceni.In takšno ozračje je očitno podžgalo gostitelje, ki so povrh vstopili v derbi s popotnico imenitne sobotne predstave z Asiagom in zdaj tudi dosegljivem mestu med najboljšo četverico ter tako izhodišču za končnico z uvodno tekmo v serijo na domačem ledu. Jeseničani so namreč zelo odločno začeli z energijo s prejšnje tekme. Že kar v uvodu so pritisnili v najvišji prestavi, vratar gostov, nekoč soigralec železarjev, doma iz kranjske hokejske šole, je ohranjal zbranost in domače napadalce iz minute v minuto spravljal v obup.Toda glasno domače občinstvo bi bilo prav obupano, ko bi gostje prvi resnejši strel kronali z golom. Pa ni veliko manjkalo – Logarjev poskus je ustavila vratnica. V dinamični igri dolgo ni bilo gola, tudik, odkritje zadnjega tedna v vratih Jesenic, je bil zelo zanesljiv, večkrat si je prislužil glasen aplavz dobrih poznavalcev hokeja na tribunah Podmežakle. Ti so tudi v drugi tretjini hrepeneli po zadetku v mreži Ljubljančanov, toda ti se niso dali. Če ne kdo drug, pa je bil dolgo nepremagljiv Us. Tudi v trenutkih, ko je imel pred vrati dva hokejista v rdečih dresih in nikogar od svojih soigralcev!«Uvod v tretjih dvajset minut pa je ponudil tudi prebujeno podobo ljubljanskega moštva. To je nanizalo nekaj nevarnih akcij zapored, domačim je po vseh zapravljenih priložnostih grozil črn scenarij, toda poti ploščka v mrežo na ta napet hokejski večer dolgo ni našel nihče. Niti v rdečem taboru niti v zeleno-belem. Nato pa je bliskovito akcijo začinil z vodilnim golom najbolj priljubljeni Ljubljančan na Jesenicah – Andrej Hebar. Vrhunsko je z backhandom ukanil dotlej nepremagljivega Usa in nato postal junak večera. Kot se je pozneje izkazalo, je bil prav ta 35-letni napadalec mož odločitve na tej zanimivi tekmi.Ob njegovi potezi večera pa so misli uhajale k jesenskemu derbiju v Ljubljani in majhnemu skoku v športu med dnom in vrhom. Takrat je namreč s nespametnim prekrškom odprl zmajem pot k zmagi, sinoči se je znašel v drugačni vlogi. Vzneseni in nasmejani. Tako kot vsi na Jesenicah, kjer so zdaj spet ponosni na svoje moštvo, ki je pred zadnjim kolom drugega dela alpske lige na izhodišču, o kakršnem je pred kratkim lahko le sanjalo: na 4. mestu in uvodni tekmi na v Podmežakli ob sobotnem začetku končnice ...