Ljubljančani ob prvi priložnosti vrnili udarec Jeseničanom

Zadnja tretjina zanimiva, toda brez spremembe

Ljubljanski napadalci so bili v drugi tekmi finala uspešnejši od jesenških. FOTO: Jure Eržen

SIJ Acroni Jesenice : SŽ Olimpija 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Dvorana Podmežakla, brez gledalcev, sodniki Piragić (Hrv), Trilar, Snoj, Miklič (vsi Slo); strelci: 0:1 – Sever (Zibelnik, Čimžar, 2), 0:2 – Pance (Čimžar, N. Brus, 25), 1:2 – Šturm (Svetina, 39 – PP); streli v vrata: SIJ Acroni Jesenice 19, SŽ Olimpija 27; kazenske minute: SIJ Acroni Jesenice 6, SŽ Olimpija 8.



Na Gorenjskem je bil aktiven tudi selektor Kopitar

Jeseniški vratar Žan Us je imel tudi sinoči veliko dela v domači dvorani pod Mežaklo. Ljubljančani so ga dvakrat matirali. FOTO: Jure Eržen

3 zmage potrebuje novi državni prvak, ta čas je izid med Ljubljančani in Jeseničani 1:1.

Zanimiv finale končnice slovenskega hokejskega prvenstva 2020/21 je dobil novo zanimivo poglavje. Branilci lovorike, hokejisti SŽ Olimpije, so se po petkovem porazu na domačem ledu z zmago na Jesenicah oddolžili Gorenjcem. Po zanimivem boju so zmagali z 2:1, ob skupnem izidu finala 1:1 pa je jasno, da v seriji na tri zmage jutri v Tivoliju (ob 20.00) končne odločitve o prvaku še ne bo.Izhodišče prve tekme finala v Tivoliju je presenečalo marsikoga pred sinočnjo predstavo. Olimpiji je namreč na domačem ledu močno spodrsnilo, zmagovalno moštvo alpske lige ni upravičilo vloge favorita. Na Jesenicah je bilo po zmagi že občutiti evforijo in najbrž si ni težko predstavljati, kako bi bilo v dvorani, če bi se pandemija selila k smetišču zgodovine in bi se gledalci vračali na tribune.Toda tekmam končnice pripada posebno poglavje, ena lastovka še ne prinaša pomladi. In tako je bila pred Gorenjci pot k tako želeni zvezdici še zelo dolga. Ni trajalo dolgo, pa so se o tem prepričali tudi najbolj vzneseni optimisti v železarskem mestu: prvo resnejšo akcijo na tekmi so Ljubljančani kronali z vodilnim golom! Obenem je bilo hitro videti, da so tokrat k nalogi pristopili precej bolj odgovorno, disciplinirano in aktivno na vseh delih igrišča kot pred dnevi v domači dvorani.Jeseniške poskuse so zatirali v kali, domačih priložnosti je bilo v uvodni tretjini kot tudi nato ob začetku druge le za prav majhen vzorec, ko pa je ljubljanski kapetannajboljši hokejist finala alpske lige proti Asiagu, zadel za Olimpijino vodstvo z 2:0, so spomini uhajali prav k zadnji tekmi zmajev v omenjenem mednarodnem tekmovanju. Tudi takrat so namreč zeleno-beli igrali odgovorno, povezano in zanesljivo.Upanje gostiteljev pa se je vrnilo, ko so ti zadeli v trenutkih številčne premoči in tako napovedali še zanimivo zadnjo tretjino. V tej pa ni bilo več golov navzlic bojevitosti z obeh strani, odgovorni igri in poskusih ustvarjalnosti. Gostitelji so 2 minuti in 50 sekund pred koncem že potegnili vratarjaz ledu, poskusili s šestim igralcem v polju, toda izenačenja niso ujeli. Izenačila je le Olimpija v tej seriji – boj se začenja v finalu za naslov državnega prvaka znova, in sicer že jutri pod Rožnikom, zagotovo bosta večna tekmeca igrala tudi v petek na Jesenicah.Sicer pa je bil to na Gorenjskem res pravi hokejski dan, saj so se pred drugo tekmo domačega finala zbrali tudi reprezentančni kandidati. Za izbranceje to prvo srečanje po lanskem februarju, potem ko je sprva odpadlo prvenstvo skupine B lani, nato pa še v tej pomladi. Bodo pa pri HZS od 15. do 21. maja pripravili turnir v Ljubljani, na katerem bodo poleg slovenske izbrane vrste igrale še Avstrija, Francija, Romunija, Poljska in Ukrajina.»V obrambnih vrstah bomo imeli z izjemonaše udarne adute, v napadu bomo preizkusili tudi nekatere, ki doslej proti takšnim tekmecem še niso merili moči. Morali se bodo prilagoditi drugačni ravni od tiste v alpski ligi,« je ob prvem zboru poudaril selektor Matjaž Kopitar. Seznam bo razkril po koncu finala DP, zaenkrat ima na ledu dva akterja iz alpske lige:(Salzburg mladi) in(KAC II).