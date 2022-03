Ljubljančani odlično zadrsali v končnico

Hokejisti SŽ Olimpije so v prvi četrtfinalni tekmi ICEHL na tujem s 6:4 (2:1, 3:1, 1:2) premagali igralce beljaškega moštva VSV. Moštvi igrata na štiri zmage, naslednja tekma bo v petek ob 19.45 v dvorani Tivoli.

Ljubljančani so na najboljši možen način začeli končnico. V gosteh so ugnali Beljačane, drugouvrščene po rednem delu, in si tako pred petkovim dvobojem na domačem ledu priigrali prednost v zmagah.

Avstrijci so sami za tekmece izbrali »zmaje«, saj so imeli pravico druge izbire. V ljubljanskem taboru pričakovali, da jih bodo morda tekmeci s severne strani Karavank podcenjevali, vsekakor pa so zeleno-beli danes v večjem delu tekme pokazali zelo dobro in bojevito predstavo.

Pester je bil že začetek obračuna. Že v prvi minuti sta namreč padla dva gola, gostje so prek Guillauma Leclerca v polno zadeli po pičlih 18 sekundah, gostitelji pa so izenačili deset sekund pozneje. V peti minuti je za novo vodstvo Ljubljančanov poskrbel Tadej Čimžar.

Gostje so leteli po ledu in nevarni napadi so se kar vrstili. Jaka Sodja protinapada ni izkoristil, Blaž Tomaževič je meril prek vrat, zato pa je bil na pravem mestu Bastien Maia, ki je spretno izkoristil napako domače obrambe za 3:1. Gostitelji so bili čedalje bolj živčni, gostje pa so nadaljevali odlično predstavo. Ko so imeli sami na ledu dva igralca več, je Leclerc je z drugim golom na tekmi poskrbel za novo hladno prho za domače igralce.

Izvrstno drugo tretjino so gostje nadgradili še z enim zadetkom. Po podaji Aleša Mušiča je bil pred vratarjem Tomijem Karhunenom v 40. minuti natančen Gregor Koblar.

Morda bi si lahko gostje prihranili nekaj drame ob koncu, če ne bi le nekaj sekund pozneje dovolili gostiteljem, da so še v tej tretjini znižali na 2:5 in si tako odprli vrata za morebiten preobrat. Kazalo je, da jim bo hitro uspelo, toda njihov zadetek iz 41. minute so sodniki po ogledu posnetka razveljavili. Pritisk se je nadaljeval in gostje so se v tej tretjini vse bolj branili, čeprav so v uvodu imeli nekaj smole in dvakrat zadeli še okvir vrat.

Beljačani so nato le kronali premoč in najprej znižali na 3:5, ob igri brez vratarja in silovitem pritisku ob koncu pa v zadnji minuti še na 4:5. Zdelo se je, da jim lahko uspe tudi izenačenje, a so nadvse bojeviti gostje vendarle zdržali, sekundo pred koncem pa je Miha Zajc poslali plošček v prazno mrežo in potrdil lepo zmago.