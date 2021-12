Ljubljančani po visokem vodstvu na koncu trepetali za zmago

Hokejisti SŽ Olimpije so v 29. kolu ICEHL v Beljaku s 4:3 (3:1, 1:1, 0:1) premagali tamkajšnji VSV. Z zmago so se utrdili na drugem mestu lestvice.

Temelj za uspeh so »zmaji« postavili že v prvem delu, ko sta Nik Simšič in Jaka Šturm v minuti in 40 sekundah med peti in sedmo minuto poskrbela za vodstvo z 2:0. Ko je Guillaume Leclerc v 17. minuti povišal na 3:0, je vse kazalo, da bodo zeleno-beli brez težav odnesli obe točki s Koroške.

Toda Anton Karlsson in John Hughes sta gostitelje vrnila v igro, potem ko je Leclerc v 30. minuti spet povišal na 4:1. V prvem delu velja omeniti še boksarski obračun Sebastiena Picheja in Stephana Bacherja, po katerem sta oba igralca o svojem vedenju pet minut razmišljala na klopi za kaznovane.

V zadnjem delu je še enkrat postalo vroče. V 53. minuti je Hughes, znova po podaji Karlssona, znižal na 3:4, v finišu pa je bila ljubljanska obramba dovolj trdna, da je vknjižila novi točki.

Ljubljančane naslednji dvoboj v ligi čaka prihodnjo nedeljo, ko bodo gostovali pri Pustertalu v Italiji.