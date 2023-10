Ljubljančani praznih rok proti Salzburgu

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 9. kroga lige ICEHL doma izgubili proti Salzburgu z 2:3 (0:1, 0:1, 2:1). Dvorana Tivoli, gledalcev 920, sodniki: Ofner, Trilar (glavna), Puff, Vaczi. Strelci: 0:1 Schneider (Raffl, Thaler, 10.), 0:2 Bourke (Thaler, 37.), 1:2 Bičevskis (Kapel, Crnovič, 49.), 1:3 Huber (Bourke, Murphy, 56.), 2:3 Bičevskis (Predan, Gooch, 59.); kazenske minute: SŽ Olimpija 6, Salzburg 6.

Ljubljanski hokejisti so sezono lige ICEHL začeli dobro, nato pa doživeli pravi mrk proti Vorarlbergu, ko so izgubili z 1:7. A vtis so popravili že na naslednji tekmi, proti takrat presenetljivo vodilnemu Pustertalu in po boljši predstavi zmagali s 4:2.

Danes jih je na domačem ledu pričakal nov težak preizkus v obliki branilcev naslova in trenutno vodilne zasedbe regionalnega tekmovanja, Salzburga. Zmaji so proti prvakom prikazali dobro predstavo, a tesno izgubili in vpisali četrti poraz v sezoni. Salzburg, osemkratni zmagovalec regionalne lige, medtem ostaja pri zgolj enem porazu po podaljšku in na vrhu razpredelnice.

Gostje s Solnograškega so v uvodu dvoboja prevzeli pobudo in igra se je v veliki meri odvijala pred vrati zmajev, ki so bili nevarni predvsem iz kakšnih protinapadov. Sredi prve tretjine so se Ljubljančani prvič na ledu znašli z igralcem manj, to pa so hipoma izkoristili gostje, zadel je Peter Schneider. Še naprej so na ledu prednjačili Salzburžani, tik ob koncu pa so nevarni postali tudi domačini, a lastnega power playa niso izkoristili.

Tudi v nadaljevanju so bili kljub nekoliko mirnejši tekmi podjetnejši gostje, imeli več priložnosti, vse skupaj pa so kronali v začetku 37. minute, ko je bil natančen Troy Wayne Bourke in povišal prednost Salzburga.

V prvi polovici sklepne tretjine so bili zmaji bolj enakovreden tekmec in z lepim zadetkom je prednost v 49. minuti prepolovil Latvijec Maris Bičevskis. A po prejetem golu so gostje spet stopili na plin in slabih pet minut pred koncem obnovili prednost dveh golov, ko je igro z igralcem več izkoristil Mario Huber.

Olimpija je na koncu poskušala brez vratarja, kar se je domačim izplačalo, saj je s svojim drugim golom na 2:3 znižal Bičevskis. Ljubljančani so vztrajali brez vratarja in v zadnjih sekundah skoraj izenačili. Strel Marcela Mahkovca je zadel vratnico, medtem ko je Aljaž Predan 15 sekund pred koncem meril mimo.

V naslednjem krogu bodo Ljubljančani v nedeljo gostovali pri madžarskem Fehervarju.