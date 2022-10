Ljubljančani praznih rok z Južne Tirolske

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 15. kola lige ICEHL izgubili s Pustertalom. Ljubljančani so doživeli tretji poraz v nizu in drugega proti južnotirolski ekipi, čeprav so bili precej bližje uspehu kot pred tednom dni v Tivoliju. Takrat je po najslabši predstavi zeleno-belih v sezoni, ko jim ni šlo od rok prav nič, Pustertal slavil kar s 7:0. Ljubljančani so bili nato na naslednji tekmi proti Dunajčanom blizu vsaj točki, a so izgubili tesno s 3:4.

Tokrat je prva polovica tekme kazala, da se bo vsaj delno ponovila tivolska zgodba, Pustertal je namreč nadziral potek tekme in dosegal gole ob igri z igralcem več, elementu, ki Ljubljančanom letos nikakor ne steče. Gostitelji pa so v prvem delu na ta način zadeli enkrat, v drugi pa povišali na 2:0.

Na koncu gol v prazna vrata

Ko je nato le minuto za drugim golom domača ekipa ob izenačenih močeh na ledu zadela še tretjič, je bila gostujoča zasedba že v velikih težavah. A za kanček upanja je nato poskrbel Miha Beričič, ki je v 32. minuti poslal odbiti plošček za hrbet Joshue Sholla. V zadnjem delu so tako gostje napadali za vsaj gol priključka in ga tudi dosegli. Sicer ne iz edinega »power-playa« na tekmi, je pa v 52. minuti Luka Kalan spretno potisnil plošček med bližnjo vratnico in vratarjem v mrežo.

Pustertal : SŽ Olimpija 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Dvorana Intercable Arena, gledalcev 2100, sodniki Pinie, Virta (glavna), Fleischmann, Rigoni.

Strelci: 1:0 – Bardaro (Hannoun, 13.), 2:0 – Bardaro (Hannoun, Willcox, 30.), 3:0 – Luchuk (Archambault, Hannoun, 31.), 3:2 – Beričič (Zajc, K. Čepon, 32.), 3:2 – Kalan (Neill, 52.), 4:2 – Ahl (Deluca, Andergassen, 59.).

Kazenske minute: Pustertal 2, SŽ Olimpija 6.

V zadnjih minutah so tako zeleno-beli lovili izenačenje, v zadnjih dveh minutah tudi brez vratarja Žana Usa. A tveganje ni obrodilo sadov, domači pa so z golom na prazna vrata potrdili zmago. Naslednja postaja v ligi ICEHL bo za Ljubljančane Asiago, kjer bo tekma 1. novembra.