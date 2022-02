Ljubljančani so izločili Jeseničane z 8:0 v dveh dvobojih

Hokejisti SŽ Olimpije so na drugi polfinalni tekmi državnega prvenstva premagali Sij Acroni Jesenice s 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) in se uvrstili v finale. Prvo tekmo v gosteh so dobili s 3:0. Njihov tekmec v finalu bo zmagovalec dvoboja Slavija Junior – Triglav.

Zadnji tradicionalni derbi v sezoni je bil nekakšen drugi del finala pred finalom. Ker polfinale poteka po sistemu boljši iz dveh tekem, so si hokejisti SŽ Olimpije priigrali lepo zalogo že na prvi tekmi z zmago. Danes pa so hitro pokazali, da ne bodo le branili te prednosti. V prvi tretjini so sicer potrebovali nekaj časa, da so premoč na ledu tudi spremenili v prednost pri zadetkih. V jeseniških vratih se je z dobrimi obrambami izkazal Oscar Fröberg, medtem ko domači vratar Paavo Hölsä v prvem delu praktično ni imel dela.

Prvi gol je dosegel Gregor Koblar, ko je bil s hrbtom obrnjen proti vratom in je na slepo udaril po ploščku, nekaj minut zatem pa so imeli domači po jeseniški kazni in napaki s šestimi igralci na ledu poldrugo minuto na ledu kar dva moža več, kar je izkoristil Guillame Leclerc.

Zadnja tretjina le formalnost

V nadaljevanju so do sape prišli tudi železarji in nekajkrat zapretili, a vendarle bili daleč od zadetka, še najbolj nevarna sta bila poskusa Erica Panceta in Gašperja Glaviča. Olimpija pa je stopnjevala ritem in bila nevarna ob vsaki akciji, a je goste reševal razpoloženi vratar. A tudi on ni mogel preprečiti vodstva domačih s 3:0, ko je odbitek iz bližine za njegov hrbet pospravil Jaka Šturm.

Ob skupni prednosti šestih golov je bila zadnja tretjina le še formalnost. A gostitelji niso popuščali, že v 42. minuti se je pred vrati sam znašel Jaka Sodja in povišal vodstvo. Jeseničani so tako ob izgubljenem polfinalu iskali vsaj priložnost za častni zadetek, a so bile njihove nevarne akcije redke, Ljubljančani pa dovolj zbrani v obrambi, da je Hölsä ohranil mrežo nedotaknjeno. Za piko na i pri domačih pa je poskrbel Sodja v zadnji minuti.