Ljubljančani so se vendarle dvignili na zahodu Avstrije

Hokejisti SŽ Olimpije so v 50. krogu lige ICEHL v gosteh premagali Dornbirn s 4:2 (2:0, 2:1, 0:1). Ljubljančani so v prejšnjem krogu pokazali najslabšo predstavo sezone in proti Znojmu izgubili kar z 0:8. Popravni izpit so imeli v Dornbirnu, kjer so nalogo proti predzadnji ekipi z lestvice opravili po pričakovanjih.

Gosti so že v prvi tretjini prišli do lepe prednosti, ko so dva od kar 22 strelov unovčili za vodstvo z 2:0. V deveti minuti je ob igralcu manj zadel Jaka Sodja, tik pred iztekom prve tretjine pa je bil uspešen še Sebastien Piche ob igralcu več. Zeleno-beli so v drugi tretjini še oplemenitili svojo prednost, med strelce se je v 27. minuti vpisal Blaž Tomaževič, v 31. pa še Žan Jezovšek. V 38. minuti so ljubljansko mrežo ob igralcu manj zatresli tudi domači in zmanjšali zaostanek na 1:4. Dornbirn se je v zadnji tretjini še približal v 48. minuti, a to je tudi vse, kar je uspelo domačim.

Ljubljančani bodo v četrtek igrali doma z Dunajem in v petek še z Bolzanom, v nedeljo jih za konec rednega dela čaka še gostovanje pri Dunajčanih. Vodstvo lige se je namreč odločilo, da se bo redni del končal ta teden z zadnjimi krogi in nekaterimi prestavljenimi dvoboji.

Olimpija na preostalih tekmah lovi šesto mesto

Olimpija na preostalih tekmah lovi šesto mesto, a bo morala po drugi stani paziti, da ne bi izpadla iz prve deseterice. V ligi ICEHL namreč prvih šest mest zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico, ekipe na mestih sedem, osem, devet in deset pa bodo igrale dodatne kvalifikacije za končnico. Zadnja tri moštva v ligi bodo končala tekmovanje po rednem delu.

V dodatnih kvalifikacijah bodo ekipe igrale po sistemu na dve zmagi, pri čemer bo sedmouvrščeni po rednem delu izbiral tekmeca (deveto ali deseto ekipo). Zmagovalca teh dodatnih kvalifikacij se bosta pridružila prvim šestim ekipam rednega dela, v končnici bodo lahko svoje tekmece izbirali prvi trije.