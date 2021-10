Ljubljančani so se zaman pogovarjali o prestižu na Jesenicah

Derbi sta slovenski moštvi pričakali na prvih mestih svojih tekmovanj

»Lepo je, da smo v teh težkih časih razveselili navijače. Takšna tekma je vedno privlačna in če bi bila nova čez en teden, bi bilo gledalcev še dvakrat več,« je dejal NIk Zupančič, trener Jeseničanov. Njegov tekmec Mitja Šivic je poudaril: »Dva dneva smo se pogovarjali o pomembnosti tega prestiža. Toda na ledu nismo bili dovolj kakovostni, upam, da smo se iz tega poraza kaj naučili.« S. U.

FOTO: Jože Suhadolnik



V zadnji tretjini so gostje zamenjali vratarja

FOTO: Jože Suhadolnik

Tradicionalna slovenska hokejska tekmeca sta igrala prvi ligaški derbi v sezoni. V obračunu rednega dela državnega prvenstva so bili na Jesenicah boljši domači igralci, saj sopremagales 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).Potem ko sta se v zadnjih sezonah ekipi merili na več tekmah že v rednem delu alpske lige, bo letos število derbijev manjše. V novi sezoni namreč moštvi nastopata v različnih regionalnih tekmovanjih, Jeseničani so ostali v alpski ligi, medtem ko so se Ljubljančani preselili v višji razred, ligo ICEHL.Današnji obračun sta slovenski moštvi pričakali na prvih mestih svojih tekmovanj - železarji so po devetih zaporednih zmagah na vrhu alpske lige, Ljubljančani pa so kot najprijetnejše presenečenje lige ICEHL po zmagi nadkonec tedna prav tako skočili povsem na vrh. V DP sicer ljubljansko moštvo običajno nastopa z drugo zasedbo oziroma z mladimi igralci, tokrat pa so na derbi na Jesenice prišli v najmočnejši postavi.Pred današnjo tekmo je bila ljubljanska ekipa na lestvici tretja, a s šestimi odigranimi tekmami, Jeseničani pa peti, a z le dvema tekmama. Danes so imeli v Podmežakli sicer terensko premoč gostje (na koncu razmerje strelov 36-21), a je niso znali izkoristiti. Domačim pa je stekla tudi igra ob igralcu več, na ta način sta zadela(12.) in(21.). Ko je natov 38. minuti povišal na 3:0, so bili železarji že blizu uspeha.V zadnji tretjini so gostje zamenjali vratarja, namesto Paava Hölsäja je med vratnici stopil, v napadu pa so zaman lovili vsaj častni zadetek. Jeseničani so bili zbrani do konca in se tudi po zaslugi vratarjaveselili zmage.Druga medsebojna tekma v okviru rednega dela DP med večnima tekmecema bo na sporedu 23. novembra v dvorani Tivoli.V letošnji sezoni v DP nastopa osem ekip, poleg današnjih tekmecev še Slavija junior, Triglav, MK Bled, Hidria Jesenice, Celje in Maribor. Po rednem delu bo sledila končnica s četrtfinalom, polfinalom in finalom, tekmovanje se bo predvidoma končalo aprila. V sezoni 2021/22 pa sta tradicionalna tekmeca eno uradno tekmo že odigrala: v finalu pokala na Bledu so bili v začetku septembra s 3:1 boljši zeleno-beli.