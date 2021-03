Ljubljančani so se znesli nad Avstrijci

Vodilni slovenski hokejski moštvi sta dosegli novi zmagi v alpski ligi (AHL). Igralci SŽ Olimpije so se v gosteh kar z 9:0 (2:0, 4:0, 3:0) znesli nad Feldkirchom, hokejisti kluba SIJ Acroni Jesenice pa so na svojem ledu tesno, z 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), ugnali Fasso.



Za »zmaje«, ki so z golom Mihe Logarja prešli v vodstvo že v tretji minuti, so ob dvakratnih strelcih Žigi Pancetu (27. in 45.) in Marcu Olivierju Vallerandu (36. in 38.) v polno zadeli še Tadej Čimžar (13.), Nejc Brus (37.), Luka Ulamec (53.) in Nik Simšič (56.).



Edini in hkrati zmagoviti zadetek za »železarje« je v 19. minuti tekme v Podmežakli dosegel Sašo Rajsar.



Na lestvici prepričljivo vodi SŽ Olimpija, ki ima po 35 tekmah že 80 točk. Na drugem mestu so Jeseničani, ki imajo z dvema tekmama manj devet točk zaostanka, tretjeuvrščeni Pustertal (34 tekem) za Ljubljančani zaostaja že za enajst točk.



»Železarji« bodo naslednjo tekmo odigrali v soboto (19.30), ko bodo gostili Val Gardeno, »zmaje« pa čez teden (18. t. m.) čaka gostovanje pri Kitzbühlu.



