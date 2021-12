Ljubljančani začeli niz gostovanj s porazom na Madžarskem

Ljubljanski hokejisti so v derbiju vrha lestvice izgubili na Madžarskem. Tudi na prvi medsebojni tekmi so bili v začetku novembra v Tivoliju z 2:1 boljši hokejisti iz Szekesfehervarja. Današnji začetek je bil resda dober za goste, v ostri tekmi so povedli, potem ko je v 15. minuti najboljši strelec lige Guillaume Leclerc po podajah Aleksandra Magovca in Nika Simšiča načel mrežo domačih.

Odgovor Fehervarja je bil hiter, le pol minute zatem je madžarska ekipa izkoristila številčno prednost in izenačila. Gostje so si v prvi tretjini prislužili tri izključitve, ena se je zavlekla še v drugo. To so zeleno-beli prestali, toda ko so bile moči izenačene, je Fehervar spet povedel. Sledile so tri kazni na domači strani, toda »power play« gostom danes ni stekel in gola priključka ni bilo. So pa nato domači v 37. minuti dosegli še en gol in močno otežili delo Ljubljančanom v zadnji tretjini.

Ljubljančani v Tivoliju šele 30. decembra

Po hitrem zadetku Gregorja Koblarja in znižanju na 2:3 so bili spet v igri, a podobno kot na prejšnji tekmi proti Innsbrucku niso našli načina za preobrat. Za nameček pa je sledila nova kazen za goste, ki jo je za povišanje vodstva izkoristil slovenski hokejist v domači zasedbi Anže Kuralt, ko je pred vrati Žana Usa spremenil smer ploščku in zadel za 4:2. To pa je bil tudi končni izid tekme. Ob koncu so gostje Usa sicer potegnili iz vrat in poslali na led šestega igralca, spremembe izida pa ni bilo.

Ljubljančani so danes začeli niz petih gostovanj, naslednja domača tekma jih čaka šele 30. decembra. Naslednji obračun bo v petek v Celovcu.