Ljubljanski hokejisti so klonili tudi na Madžarskem

Hokejisti SŽ Olimpije so se po osvojenem naslovu slovenskega prvenstva vrnili na sceno ICEHL. Na gostovanju pri Fehervarju so nujno potrebovali točke za preboj v dodatne boje za uvrstitev končnico, saj so v prvih 34 nastopih zmagali le enajstkrat. V Szekesfehervarju so vodili z 2:1, a nato popustili in klonili z 2:5 (1:1, 1:2, 0:2).

Danes začetek ni bil najbolj spodbuden, saj so Madžari prešli v vodstvo že po dveh minutah. Tudi v nadaljevanju prve tretjine so bili nevarnejši in vratar gostov Anthony Morrone je imel več dela kot domači Olivier Roy. Kljub temu pa so gostje pred koncem tretjine izenačili, zadel je Chris Dodero.

Tudi v drugi tretjini je bil scenarij podoben. Gostitelji so imeli terensko premoč, a je obramba slovenske ekipe zdržala nalete. Kazalo je že na presenečenje, ko je Marc Olivier Vallerand v 35. minuti poskrbel za Olimpijino vodstvo. A so se hokejisti Fehervarja hitro vrnili. Za dva gola so ob koncu tretjine potrebovali le 36 sekund in spet vodili.

Še ene priložnosti za zasuk gostje niso dobili, Madžari so v zadnji tretjini hitro povedli še s 4:2, sedem minut pred koncem pa je Csanad Erdely izkoristil kazenski strel za končnih 5:2.

V nedeljo Ljubljančane čaka še eno gostovanje v Beljaku.