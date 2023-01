Ljubljanski hokejski voz tone vse nižje

Hokejisti SŽ Olimpije so v mednarodni ligi ICEHL doživeli nov poraz. V 40. kolu so na domačem ledu izgubili z Innsbruckom z 2:5 (0:1, 2:3, 0:1). Ljubljanski hokejisti v mednarodni ligi, razširjenem avstrijskem prvenstvu, še naprej razprodajajo ugled. Tudi proti Innsbrucku so bili podrejeni tekmec in po novem porazu za mesti, ki vodijo v drugi del, zaostajajo 12 točk.

Današnjo tekmo sta bržkone odločila Nico Feldner in Daniel Leavens, ki sta v 21. in 22. minuti v razmaku vsega 11 sekund vodstvo z 1:0 spremenila v visokih 3:0 za ekipo s Tirolske. Christopher Dodero je v 29. minuti domačim sicer vrnil kanček upanja, enako pa je isti igralec storil v 38. minuti, ko je po golu Jana Lattnerja za 1:4 po vsega 16 sekundah spet znižal na -2. Zmago gostov je v zadnjem delu zapečatil Tyler Coulter. Že v torek v Ljubljano prihaja ekipa Linza.