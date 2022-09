Ljubljanski vrt ne cveti tako razkošno kot lani

V nadaljevanju preberite:

Četudi je še daleč do najpomembnejših trenutkov sezone na slovenski hokejski sceni, je že ta prvi derbi pritegnil pozornost. Kakšna spoznanja je ponudil? Olimpijin trener Mitja Šivic se je ozrl k razmišljanju, zakaj je na ledu več težav kot pred enim letom, jeseniški kapetan Gašper Glavič nam je dejal, kjer je Olimpijina prednost. Bi Jesenice rešil novi župan in to kar iz klubskih vrst? Kakšen bo konec tedna za obe moštvi?