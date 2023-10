Visoka zmaga kraljev in rekord Kopitarja

Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL v gosteh s 7:3 premagala Minnesoto Wild. Slovenski kapetan kraljev Anže Kopitar je dosegel točko za podajo ob izenačenju na 2:2, ko je v 16. minuti zadel Rus Vladislav Gavrikov. Hrušičan je igral na 1296. tekmi v NHL in izenačil klubski rekord Dustina Browna.

Brez točke le še Colorado

Po izenačenju na 2:2 je Pierre-Luc Dubois dosegel dva gola v razmaku 12 sekund zadnje minute prve tretjine in 46 sekund pred koncem uvodnega dela so gostje iz Los Angelesa povedli s 4:2. Po drugi tretjini brez golov so v zadnjem delu igre zadržali zmago.

Ekipa iz mesta angelov, za katero je Trevor Moore dosegel zadetek na tretji zaporedni tekmi, je dobila drugo od štirih tekem nove sezone najmočnejše hokejske lige na svetu. Kings so s petimi točkami sedmi v ligi. S popolnim izkupičkom petih zmag in desetimi točkami prepričljivo vodijo Vegas Golden Knights. Brez izgubljene točke v ligi so le še drugouvrščeni Colorado Avalanche, ki so igrali tri dvoboje, ter po le dveh odigranih partijah New York Islanders in Boston Bruins.