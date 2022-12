Los Angeles Kings do odmevne zmage v ligi NHL

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL vpisali odmevno zmago. Na domačem ledu so s 4:2 premagali tihomorskega tekmeca, najboljšo ekipo pacifiške skupine in zahodne konference Vegas Golden Knights. Z zmago so utrdili položaj na drugem mestu pacifiške skupine. Kralji so zbrali 46 točk in imajo tri točke manj od vodilnega Vegasa.

Slovenski as Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce Los Angelesa. Na ledu je preživel skoraj 24 minut, v tem času pa je proti vratom tekmeca sprožil en strel.

Kralji so povedli že v 12. minuti tekme v Crypto.com areni v Los Angelesu. Vendar pa so gostje odgovorili in minuto kasneje izenačili. Ob moštveni premoči na ledu je zadel Michael Amadio.

Gostje so bili v naslednjih minutah obračuna podjetnejši. V 31. minuti so povedli, ko je zadel Brayden McNabb. A to je bil tudi zadnji gol gostujoče ekipe.

Nekaj več kot tri minute kasneje je Phillip Danault izenačil na 2:2. Domači so delo dokončali v zadnji tretjini. Alex Iafallo je v 49. minuti zadel za 3:2, Viktor Arvidsson pa je zadel v nebranjeno mrežo 27 sekunde pred koncem tekme za končni izid 4:2.

Los Angeles naslednja tekma čaka v petkovih zgodnjih jutranjih urah, ko bodo igrali v gosteh pri prvakih Colorado Avalanche.