Los Angeles ne najde zmagovitega ritma

Hokejisti Los Angeles Kings nikakor ne najdejo zmagovitega ritma, s katerim bi se odlepili z dna severnoameriške profesionalne hokejske lige NHL. Četrti poraz na zadnjih petih tekmah so zabeležili v Raleighu, kjer jih je pokopala neučinkovitost, saj niso dosegli gola, domača Carolina pa dva.



Junak tekme je bil domači vratar James Reimer, ki je za svoj 24. »shutout« ubranil 41 strelov, od tega tudi tri slovenskemu asu Anžetu Kopitarju. Hrušičan je na ledu preživel dobrih 20 minut.



Gola za domače, ki so zmagali tretjič v nizu in drugič zaporedoma brez prejetega gola, sta dosegla Nino Niederreiter in Teuvo Teravainen, Finec je bil natančen štiri sekunde pred koncem, ko so gosti igrali brez vratarja. Malo pred tem je na nasprotni strani Drew Doughty zadel vratnico.

Izidi Buffalo Sabres - Vancouver Canucks 3:6

Ottawa Senators - Montreal Canadiens 1:2 (podaljšek)

New York Islanders - Boston Bruins 2:3 (podaljšek)

Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 0:1

Washington Capitals - New Jersey Devils 1:5

Carolina Hurricanes - Los Angeles Kings 2:0

(Anže Kopitar je za Los Angeles igral 20 minut in dvakrat streljal na gol)

St. Louis Blues - New York Rangers 5:2

Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 4:2

Vegas Golden Knights - Columbus Blue Jackets 0:3

Calgary Flames - Edmonton Oilers 4:3

San Jose Sharks - Dallas Stars 2:1