Lovorika vratarju Brunica

Ljubljana - V alpski hokejski ligi akterji prisilno počivajo že nekaj časa, podobno kot po drugih klubskih hokejskih tekmovanjih stare celine – z izjemo Belorusije – v tej sezoni ne bo končnice. Tako Olimpija ni mogla braniti svojega naslova, Jesenice pa ne vidneje ovrednotiti vzpenjajoče se tekmovalne pripravljenosti v zadnjih tednih ligaškega dela.



Vodstvo tekmovanja se tako pripravlja na naslednjo sezono, je pa vendarle razglasilo najboljše posameznike te skrajšane hokejske zime. Tako so prvič doslej za vodilnega akterja sezone v AHL razglasili vratarja, in sicer Colin Furlonga iz Brunica. Pri glasovanju je zbral 28 točk, v končnem vrstnem redu sta mu sledila Brad McGowan, napadalec Gardene, in Dylan Stanley iz Feldkircha. Lovoriko najboljšega posameznika v alpski ligi je osvojil doslej en slovenski hokejist – jeseniški napadalec Eric Pance v sezoni 2016/17.



Iz vodstva EBEL na Dunaju pa so sporočili, da je sodelovanje v naslednji sezoni potrdilo vseh 11 klubov, ki so so nastopili nazadnje, obenem pa so prejeli tudi resno kandidaturo slovaškega moštva Bratislava Capitals, ki naj bi mu odprli vstopna vrata v tekmovanje prihodnji teden. Tako bi si Avstrijci tudi uresničili željo o ducatu klubov, saj sodo število omogoča lažje sestavljanje tekmovalnega sporeda in tako tudi bolj pregledno sezono.