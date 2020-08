Luka Gračnar nazaj v Avstrijo

Linz

Žiga Pavlin je v dresu slovenske reprezentance prestal že številne preizkušnje. FOTO: Tadej Regent/Delo

- Slovenski reprezentančni vratarse vrača v Avstrijo, na ledene ploskve najvišjega regionalnega hokejskega razreda ICEHL (nekoč EBEL). Otrok jeseniškega kluba in nato uspešen dijak salzburške hokejske akademije je v zadnji sezoni branil za Storhamar na Norveškem, pred enim letom se je odrezal z odličnimi obrambami na zadnjem velikem tekmovanju naših risov, svetovnem prvenstvu skupine B v Kazahstanu.»Luka je odličen vratar, ki prinaša v naše moštvo posebno kakovost. Verjamem, da bo med soigralce vlival zanesljivost,« je podpis pogodbe za Black Wings Linz na klubski spletni strani pospremil, dolgoletni avstrijski reprezentant, zdaj vodja športne strategije pri omenjenem klubu. Gorenjec, star 26 let, pa je ob tem dodal: »Še iz mojih salzburških časov se spomnim, kako težko je bilo vedno igrati v Linzu. Verjamem, da se bom v tem železarskem mestu dobro počutil.«Iz Košic, enega vodilnih slovaških hokejskih klubov, pa so sporočili, da so podpisali novo pogodbo z našim reprezentančnim branilcem. »V obrambi imamo zdaj še enega kakovostnega igralca, ki bo prenašal izkušnje na mlajši del kadra,« je poudarilnovi trener in obenem športni direktor desetkratnih državnih prvakov.